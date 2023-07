Holandský premiér Rutte oznámil, že po voľbách odíde z politiky

Haag 10. júla (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte v pondelok oznámil, že po parlamentných voľbách, ktoré vyvolalo odstúpenie jeho vlády, odíde z politiky. Voľby by sa mali konať na jeseň, aj keď ich termín ešte nestanovili. TASR prevzala informácie z tlačových agentúr AP a AFP.



Rutte je najdlhšie slúžiacim holandským premiérom a je lídrom konzervatívnej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD). Svoj odchod z politiky oznámil na narýchlo zvolanom parlamentnom zasadnutí.



"Včera ráno som urobil rozhodnutie, že už nebudem znova k dispozícii ako líder VVD. Keď nastúpi do úradu nový kabinet, odídem z politiky," vyhlásil Rutte.



Rutteho štvorčlenná koalícia skončila po tom, ako sa nedokázala dohodnúť na balíku opatrení v oblasti migrácie. Premiér navrhoval sprísnenie pravidiel azylovej a migračnej politiky s cieľom obmedziť počet cudzincov prichádzajúcich do krajiny.



V sobotu Rutte navštívil kráľa Viliama Alexandra, aby mu odovzdal demisiu. Panovník po premiérovom oznámení o rozpade vládnej koalície z piatka večera prerušil rodinnú dovolenku v Grécku a vrátil sa do Holandska.



Predpokladá sa, že téma migrácie bude dominovať aj v predvolebnej kampani, ktorá sa premiérovým oznámením o páde vlády už prakticky odštartovala.



Teraz už dočasná Rutteho vláda bude viesť krajinu do vytvorenia novej koalície, ktorá vzíde z jesenných volieb. Nebude však už prijímať žiadne zásadné rozhodnutia ani zákony.



Verejnoprávna holandská televízia NOS informovala, že voľby sa pravdepodobne uskutočnia v polovici novembra.