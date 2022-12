Holandský premiér sa ospravedlnil za otroctvo v koloniálnom období

Haag 19. decembra (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte sa v pondelok ospravedlnil za konanie svojich predchodcov v súvislosti s otroctvom počas koloniálneho obdobia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dnes sa v mene holandskej vlády ospravedlňujem za minulé kroky holandského štátu," povedal Rutte v Haagu. Otroctvo vo svojom príhovore označil za zločin proti ľudskosti.



Holandský premiér tiež povedal, že vláda neponúkne finančné odškodné potomkom zotročených ľudí, ako to žiadali niektoré bývalé kolónie. Holandsko namiesto toho zriadi fond v hodnote 200 miliónov eur na pomoc pri riešení dedičstva otroctva v Holandsku a jeho bývalých kolóniách a na podporu vzdelávania o tejto problematike.



Holandsko zohrávalo významnú úlohu v obchodovaní s otrokmi od 17. storočia až do druhej polovice 19. storočia, keď otroctvo zakázalo. Prvého júla budúceho roku uplynie presne 150 rokov od zákazu otroctva v Holandsku a jeho kolóniách.



Podľa niektorých bývalých holandských kolónií a tiež ľudskoprávnych aktivistov mal Rutte počkať s ospravedlnením do 1. júla. Jeho rozhodnutie ospravedlniť sa už teraz kritizujú ako unáhlený krok.



"Nie každý považuje za správny ten istý okamih, slovo či miesto," reagoval Rutte na kritiku.