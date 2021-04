Holandský premiér tesne prežil hlasovanie o nedôvere

Haag 2. apríla (TASR) - Dlhoročný holandský premiér Mark Rutte v piatok ráno tesne prežil hlasovanie o nedôvere v parlamente. Spolu s opozíciou hlasovali proti Ruttemu aj strany, ktoré boli ešte donedávna jeho koaličnými partnermi, informovala agentúra AFP.



Stredopravý premiér Mark Rutte je pri moci už od roku 2010 a v marci jeho strana vyhrala ďalšie parlamentné voľby. Po necelých dvoch týždňoch však musel čeliť hlasovaniu o nedôvere pre obvinenia, že klamal verejnosti ohľadne prebiehajúcich koaličných rozhovorov.



Napriek tomu, že hlasovanie dopadlo v jeho prospech, bude Rutte podľa AFP aj naďalej čeliť silnému politickému tlaku. Všetky parlamentné strany okrem jeho vlastnej totiž podporili vyhlásenie, ktoré odsúdilo premiérove vyjadrenia v danej kauze.



"Budem pokračovať v práci premiéra, budem pracovať veľmi tvrdo, aby som opäť získal dôveru," povedal Rutte po piatkovom hlasovaní.



Kauza údajného klamstva sa týka premiérových vyjadrení ohľadne možnej ministerskej pozície pre vplyvného kresťansko-demokratického poslanca Pietera Omtzigta.



Rutte totiž v reakcii na otázky novinárov poprel, že by sa počas rozhovorov hovorilo o ministerskom kresle pre Omtzigta. Neskôr však priznal, že sa o tejto otázke diskutovalo, ale že si to "zle zapamätal".



S možným vládnym pôsobením Pietera Omtzigta sa pritom spájali podozrenia, že by išlo o spôsob, ako umlčať kriticky naladeného poslanca, ktorý by mohol ináč pôsobiť vláde ťažkosti.



Práve Omtzigt prispel k januárovému pádu Rutteho vlády, keď odhalil rozsiahly škandál okolo prídavkov na deti. Zistil, že úrady mylne označili zhruba 20.000 rodičov za podvodníkov pri poberaní tohto príspevku, v dôsledku čoho sa niektoré rodiny dostali do finančnej núdze.



Mark Rutte si v Holandsku vyslúžil prezývku "teflónový premiér", pre jeho schopnosť prežiť rôzne škandály bez toho, aby sa "pripálil", teda bez väčších škôd na svojej politickej kariére.



Rutte je jedným z najdlhšie vládnucich európskych šéfov vlád: po nemeckej kancelárke Angele Merkelovej a maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi.