Holandský senát zamietol návrh zákona sprísňujúci azylové pravidlá
Návrh ešte počas predchádzajúceho volebného obdobia vypracovala Strana za slobodu (PVV) vedená Geertom Wildersom.
Autor TASR
Amsterdam 21. apríla (TASR) - Holandský senát v utorok tesnou väčšinou zamietol kontroverzný návrh zákona na sprísnenie azylových pravidiel, ktorý by okrem iného kriminalizoval pobyt v krajine bez platných dokladov. TASR správu prevzala z agentúry DPA a portálu Dutch News.
Návrh ešte počas predchádzajúceho volebného obdobia vypracovala Strana za slobodu (PVV) vedená Geertom Wildersom. Podľa DPA sa ním snažila kriminalizovať nielen pobyt v krajine bez dokladov, ale aj poskytovanie humanitárnej pomoci zamietnutým žiadateľom o azyl. Navrhovaný zákon by zároveň výrazne skrátil platnosť povolení na pobyt a sťažil zlučovanie rodín.
Podľa Dutch News sa výsledok hlasovania senátorov očakával, keďže PVV avizovala zablokovanie návrhu už predtým. Dôvodom bola zmena, ktorú predstavil minister spravodlivosti David van Weel. Jeho úprava stanovovala, že ľudia, ktorí by migrantom bez dokladov poskytovali podporu, napríklad v podobe jedla a ubytovania, by neboli trestne stíhaní.
Klauzula bola do návrhu vložená s cieľom zabezpečiť podporu strany Kresťanskodemokratická výzva (CDA) a kresťanskej Reformovanej politickej strany (SGP), ktoré uviedli, že inak by zákon kriminalizoval charitatívne činy.
Minister pre azyl a migráciu Bart van den Brink obvinil PVV z „politickej sabotáže“ tým, že strana hlasovala proti svojmu vlastnému návrhu zákona, zatiaľ čo senátor PVV Alexander van Hattem vinu pripísal strane Demokrati 66 (D66), ktorá stojí na čele holandskej koalície.
Van den Brink tiež potvrdil, že predloží nový návrh zákona na sprísnenie azylového systému v Holandsku.
Návrh ešte počas predchádzajúceho volebného obdobia vypracovala Strana za slobodu (PVV) vedená Geertom Wildersom. Podľa DPA sa ním snažila kriminalizovať nielen pobyt v krajine bez dokladov, ale aj poskytovanie humanitárnej pomoci zamietnutým žiadateľom o azyl. Navrhovaný zákon by zároveň výrazne skrátil platnosť povolení na pobyt a sťažil zlučovanie rodín.
Podľa Dutch News sa výsledok hlasovania senátorov očakával, keďže PVV avizovala zablokovanie návrhu už predtým. Dôvodom bola zmena, ktorú predstavil minister spravodlivosti David van Weel. Jeho úprava stanovovala, že ľudia, ktorí by migrantom bez dokladov poskytovali podporu, napríklad v podobe jedla a ubytovania, by neboli trestne stíhaní.
Klauzula bola do návrhu vložená s cieľom zabezpečiť podporu strany Kresťanskodemokratická výzva (CDA) a kresťanskej Reformovanej politickej strany (SGP), ktoré uviedli, že inak by zákon kriminalizoval charitatívne činy.
Minister pre azyl a migráciu Bart van den Brink obvinil PVV z „politickej sabotáže“ tým, že strana hlasovala proti svojmu vlastnému návrhu zákona, zatiaľ čo senátor PVV Alexander van Hattem vinu pripísal strane Demokrati 66 (D66), ktorá stojí na čele holandskej koalície.
Van den Brink tiež potvrdil, že predloží nový návrh zákona na sprísnenie azylového systému v Holandsku.