Holandský súd odmietol návrh na zastavenie dodávok zbraní do Izraela

Haag 13. decembra (TASR) - Holandský súd v piatok zamietol žalobu podanú viacerým propalestínskymi skupinami, ktorou sa snažili zastaviť dodávky holandských zbraní do Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Neexistuje žiadny dôvod na to, aby bol uvalený úplný zákaz vývozu vojenského tovaru a tovaru dvojakého použitia," uviedol súd v Haagu a všetky žaloby v tejto veci zamietol.



Mimovládne propalestínske organizácie žalobu postavili na argumente, že holandské orgány poskytujú zbrane Izraelu na genocídu v Pásme Gazy. "Izrael je vinný z genocídy a apartheidu" a "používa holandské zbrane na vedenie vojny," uviedol právny zástupca propalestínskych organizácií Wout Albers.



"Štát je podľa medzinárodného práva povinný v každom jednotlivom prípade posúdiť, či je vývoz takéhoto tovaru prípustný na základe platných predpisov," uviedol súd. "Ak takéto riziko existuje, vývoz sa zamietne. Súd konštatuje, že štát si túto povinnosť plní," vyhlásil sudca.



Viacero ľudskoprávnych organizácii a aktivistov obviňuje Izraelo, že sa počas svojej vojenskej kampane v Pásme Gazy dopúšťa zločinu genocídy. Izrael obvinenia odmieta.



Počas viac ako rok trvajúcej izraelskej ofenzívy v palestínskej enkláve zahynulo podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva takmer 45.000 ľudí. Rezort pod kontrolou hnutia Hamas v týchto údajoch nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými obeťami. OSN napriek tomu považuje tieto štatistiky za vierohodné.



Izraelská ofenzíva je odpoveďou na útok Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí. Ozbrojenci zároveň do Pásma Gazy odvliekli 250 rukojemníkov. Približne 100 z nich je stále v zajatí a nie je známe, koľkí už zomreli.