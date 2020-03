Holandský súd odročil pojednávanie v kauze letu MH17

Amsterdam 23. marca (TASR) - Holandský súd v pondelok až do 8. júna prerušil súdny proces v kauze zostrelenia lietadla spoločnosti Malaysia Airlines počas letu nad východom Ukrajiny. Súd sa takto rozhodol, aby obžalovaní mali dostatok času na prípravu. Podľa súdu majú totiž spisové materiály približne 36.000 strán.



Lietadlo smerujúce z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur sa zrútilo 17. júla 2014 počas letu nad východom Ukrajiny - územím ovládaným proruskými separatistami. Zahynulo pri tom všetkých 298 ľudí na palube vrátane 80 detí. Dve tretiny cestujúcich boli Holanďania.



Vyšetrovaním sa zistilo, že lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines sa zrútilo po zásahu raketou zem-vzduch vypálenou zo systému Buk, a to v oblasti vzdialenej od hranice s Ruskom približne 35 kilometrov.



Odpaľovacie zariadenie bolo údajne na východ Ukrajiny prevezené z ruskej raketovej brigády v meste Kursk. Moskva však akýkoľvek podiel viny na zostrelení malajzijského lietadla odmieta.



Holandský súd v neprítomnosti súdi štyroch podozrivých: trojicu ruských občanov: Igora Girkina, Sergeja Dubinského a Olega Pulatova, ako aj občana Ukrajiny Leonida Charčenka.



Girkin, bývalý plukovník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby, bol podľa vyšetrovateľov v čase incidentu najvyšším vojenským veliteľom skupiny povstalcov na východe Ukrajiny. Dubinskij a Pulatov boli zasa údajne v kontakte s ruskou vojenskou rozviedkou. Ukrajinec Charčenko velil bojovej jednotke v Doneckej oblasti.