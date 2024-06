Holandský Súd odsúdil troch mužov za vraždu novinára na vyše 25 rokov

Amsterdam 12. júna (TASR) - Súd v Holandsku v stredu odsúdil troch mužov na 26 a 28 rokov väzenia za vraždu novinára Petra R. de Vriesa. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



Strelec, organizátor vraždy a vodič únikového vozidla boli uznaní za vinných z priameho zapojenia do zabitia novinára. Strelca a vodiča súd odsúdil na 28 rokov väzenia a organizátora vraždy na 26 rokov. Prokuratúra navrhovala pre nich doživotie.



Strelec bol na súde identifikovaný ako Holanďan Delano G., zvyšní dvaja, Kamil E. a Krystian M., pochádzajú z Poľska.



Celkovo bolo v súvislosti s vraždou obvinených deväť ľudí. Traja ďalší boli uznaní za vinných zo spoluúčasti na vražde. Podľa agentúry DPA súd dvoch spolupáchateľov potrestal odňatím slobody na 10 rokov a jedného na 14 rokov.



Dvoch obžalovaných súd oslobodil, pretože prokuratúra nedokázala ich zapojenie do zločineckej organizácie. Deviaty obvinený bol oslobodený spod obžaloby zo spolupáchateľstva na vražde, za prechovávanie drog bol odsúdený na štyri týždne.



Investigatívneho novinára De Vriesa (64) postrelili do hlavy na rušnej ulici v Amsterdame začiatkom júla 2021 krátko po odchode z televízneho štúdia, kde vystúpil ako hosť. Na následky zranení zomrel o deväť dní neskôr. Jeho vražda vyvolala v Holandsku šok a pobúrenie.



Zavraždený novinár bol poradcom a dôverníkom chráneného svedka v prípade s údajným lídrom a ďalšími členmi zločineckej skupiny. Okrem de Vriesa bol zavraždený brat a právnik tohto svedka.



Líder tejto zločineckej skupiny Ridouan Taghi bol vo februári uznaný za vinného z piatich mafiánskych vrážd a bol odsúdený na doživotie. Sudcovia ho pritom označili za nesporného lídra "vražednej organizácie".



Taghi však nebol obvinený z vraždy de Vriesa a prokuratúra neobvinila z objednania jeho vraždy nikoho.