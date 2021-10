Holandský súd odsúdil utečenca za plánovanie teroristických útokov

Haag 27. októbra (TASR) – Za prípravu a financovanie teroristických útokov v Iráne odsúdil v stredu holandský súd 42-ročného iránskeho utečenca. Muž dostal štvorročný trest odňatia slobody, informovala agentúra AP.



Identitu odsúdeného holandské úrady v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nezverejnili. Je však spájaný s Hnutím arabského boja za oslobodenie Ahvázu so sídlom v Dánsku a Holandsku.



Toto separatistické hnutie sa v priebehu uplynulých rokov prihlásilo k niekoľkým vraždám a útokom na energetickú infraštruktúru v Iráne. Usiluje sa o odtrhnutie provincie Chúzistán, ktorej hlavným mestom je Ahváz, od Iránu a vznik samostatného arabského štátu. Iránska vláda toto zoskupenie považuje za teroristickú organizáciu.



Podľa holandského súdu bol zmienený Iránec v kontakte so separatistami, ktorí plánovali atentáty na iránskych predstaviteľov či podpaľačské útoky na banky. Utečenec údajne ponúkol separatistom finančnú podporu a nabádal ich, aby z útokov vyhotovili videozáznamy.



Prokuratúra preňho žiadala šesťročný trest, súd sa však priklonil k nižšej sadzbe vzhľadom na to, že muža údajne v Iráne väznili a týrali.