Holandský súd zakázal politikovi porovnávať holokaust s opatreniami

Haag 16. decembra (TASR) - Holandský súd v stredu nariadil pravicovému politikovi Thierrymu Baudetovi, aby epidemiologické obmedzenia prestal prirovnávať k holokaustu. Informovala o tom agentúra DPA.



Baudet, poslanec a líder pravicovo-populistickej strany Fórum pre demokraciu (FVD), musí v súlade s verdiktom zo svojich účtov na sociálnych sieťach odstrániť príspevky, v ktorých sa takýchto porovnaní dopustil. V diskusiách o pandemických opatreniach má tiež zakázané používať fotografie zobrazujúce výjavy z holokaustu.



Žalobu voči politikovi podali dve židovské organizácie a štyria ľudia, ktorí holokaust prežili.



Baudet (38) pred časom na sociálnych sieťach prirovnával ľudí nezaočkovaných proti covidu, ktorí majú v súlade s epidemiologickými opatreniami zakázaný vstup na viaceré miesta v Európe, k Židom a k tomu, ako ich nacisti vylučovali z verejného života, kým sa ich rozhodli vyhladiť.



Predmetné príspevky musí Baudet odstrániť do 48 hodín. Za prípadne neuposlúchnutie tohto nariadenia mu hrozí pokuta vo výške 25.000 eur, a to za každý ďalší deň omeškania, približuje agentúra AFP.



Sudca rozhodol, že Baudet takýmito príspevkami "nezmyselne urážal obete a preživších holokaust a ich príbuzných".



Baudet avizoval, že sa voči rozsudku odvolá. Na súde tvrdil, že obvineniami je obmedzená sloboda jeho prejavu, a uvádzal tiež, že holokaust svojimi vyjadreniami nikdy nechcel bagatelizovať.



Sudca súhlasil s tým, že Baudet nemal v úmysle holokaust bagatelizovať. Upozornil však na to, že keď prenasledovanie Židov prirovnal k politickej reakcii na pandémiu, skúsenosti Židov tým bagatelizoval a vytvoril tak prostredie napomáhajúce šíreniu antisemitizmu.