Holandský súd zamietol pokus o rozšírenie zákona o eutanázii

Haag 14. decembra (TASR) - Holandský súd v stredajšom verdikte zamietol pokus o rozšírenie zákonov týkajúcich sa eutanázie. Odmietol tak návrh organizácie "Cooperative Last Will" presadzujúcej právo ľudí zomrieť, ktorá žiadala, aby asistovanú samovraždu mohli vykonávať aj iné osoby než profesionálny medicínsky personál. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Sudcovia v písomnom rozhodnutí uviedli, že existujúci holandský zákon predstavuje rovnováhu medzi povinnosťou štátu chrániť občanov - aj voči nim samotným - a individuálnou autonómiou. Podľa súdu ide o "spravodlivú rovnováhu medzi spoločenskými záujmami zákazu asistovanej samovraždy – ochranu života a predchádzanie zneužívaniu zraniteľných osôb – a záujmami jednotlivca mať prístup k asistovanej samovražde s pomocou lekára, v prípade neznesiteľného utrpenia bez nádeje na zlepšenie".



Organizácia Cooperative Last Will argumentovala, že zákaz asistovanej samovraždy - s výnimkou podania smrtiacej látky lekárom - porušuje právo na sebaurčenie a rešpektovanie súkromného života, ktoré je zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach.



Fransien van ter Beeková z organizácie NVVE, najväčšej svojho druhu v Holandsku, vyjadrila z verdiktu súdu sklamanie. Ako uviedla, veľká časť ľudí nemá na základe platného zákona prístup k dôstojnej smrti, o ktorej by mohli sami rozhodnúť.



Holandsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala eutanáziu a samovraždu za asistencie lekára za prísnych podmienok. Táto prax je oficiálne tolerovaná od roku 1985, prvý "provizórny" zákon bol prijatý v roku 1994 a plnohodnotný zákon o eutanázii prijal parlament v roku 2002.



V roku 2020 jedna z holandských koaličných strán predložila návrh zákona, ktorý by umožnil eutanáziu pre osoby nad 75 rokov, a to i v prípade, že by netrpeli závažným ochorením. V parlamente sa však zatiaľ o tom návrhu nehlasovalo. Momentálne hrozí za porušenie platného zákona o eutanázii väzba do troch rokov.