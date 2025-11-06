< sekcia Zahraničie
Holandský súd zamietol prípad aktivistov o dodávkach zbraní do Izraela
Skupina desiatich mimovládnych organizácií obvinila Holandsko z toho, že nerobí dosť preto, aby zabránilo genocíde v Pásme Gazy.
Autor TASR
Haag 6. novembra (TASR) - Holandský súd vo štvrtok zamietol prípad, ktorým sa propalestínski aktivisti usilovali prinútiť Holandsko zastaviť obchod a vývoz zbraní do Izraela v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Skupina desiatich mimovládnych organizácií obvinila Holandsko z toho, že nerobí dosť preto, aby zabránilo genocíde v Pásme Gazy, pričom voči Izraelu podľa nich vedie „zjavne nezákonnú“ zahraničnú politiku.
Od súdu žiadali uvalenie úplného zákazu vývozu zbraní do Izraela, zákaz vývozu vojenských psov a zákaz obchodovania na okupovaných územiach.
Odvolací súd v Haagu zamietol celé odvolanie organizácií a nariadil im uhradiť súdne trovy. „Hoci je možné, že existuje riziko genocídy a závažného porušovania ľudských práv, v zásade neprináleží súdu určovať štátu, aké opatrenia musí prijať na zabránenie takémuto konaniu,“ uviedol súd.
Súd zároveň poznamenal, že Holandsko už prijalo niekoľko opatrení, napríklad predstavitelia neudelili licenciu na export vojenského vybavenia v prípade, že hrozí riziko jeho nasadenia v Pásme Gazy.
Právnici zastupujúci vládu počas súdneho procesu odmietli, že by bola zahraničná politika Holandska voči Izraelu nezákonná. Orgány podľa nich vždy individuálne posudzovali, či udelia vývozné licencie.
AFP informuje, že odvolací súd mal pôvodne rozsudok vyniesť už 8. októbra, ale súd sa rozhodol odložiť rozsudok až do rozhodnutia najvyššieho súdu v podobnom prípade. Najvyšší súd v spomínanom prípade uviedol, že je na holandskej vláde, aby rozhodla, či bude vyvážať súčiastky používané v izraelských stíhačkách. Po rozhodnutí najvyššieho súdu holandská vláda rozhodla o zachovaní existujúceho zákazu dodávok takýchto dielov.
