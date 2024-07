Holandský súd zamietol žiadosť na zákaz vývozu súčiastok pre stíhačky

Amsterdam 12. júla (TASR) - Holandský súd v piatok odmietol žiadosť mimovládnych organizácií o zákaz vývozu súčiastok pre stíhačky F-35, ktoré by mohli skončiť v Izraeli prostredníctvom iných krajín. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Prípad, s ktorým sa na súd obrátili mimovládne organizácie PAX, Oxfam Novib a The Rights Forum, nadviazal na februárové rozhodnutie súdu, podľa ktorého Holandsko nemôže posielať súčiastky pre lietadlá F-35 do Izraela pre obavy, že by sa tieto stíhačky mohli podieľať na porušovaní medzinárodného humanitárneho práva v Pásme Gazy.



Mimovládne organizácie tvrdili, že Holandsko síce zastavilo priamy vývoz náhradných dielov pre stíhačky F-35 do Izraela, no naďalej ich dodávalo do USA a iných krajín, odkiaľ mohli byť posielané Izraelu. Súd požiadali, aby zaistil, že tieto súčiastky nakoniec neskončia v Izraeli, ktorý od vlaňajšieho októbra bojuje v Pásme Gazy proti hnutiu Hamas.



Súd v Haagu však rozhodol, že Holandsko dodržiava zákaz tak, ako bolo nariadené. Dodal, že výklad februárového rozhodnutia zo strany mimovládnych organizácii je príliš široký.