Holandský súd zastavil výstavbu plynových vrtov vo Waddenzee

Amsterdam 26. apríla (TASR) - Holandská plynárenská a ropná spoločnosť One-Dyas zatiaľ nesmie postaviť vrtnú plošinu a položiť káble na dne Waddenzee z dôvodu možného poškodenia životného prostredia, rozhodol v utorok holandský správny súd. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Waddenzee je pobrežná časť Severného mora medzi obývanými a neobývanými Frískymi (tiež Wadskými) ostrovmi a pevninou.



Spoločnosť so sídlom v Utrechte chcela začať prípravné práce pred výstavbou nových plynových vrtov v tejto oblasti. Podľa súdu však nemožno vylúčiť poškodenie okolitej prírody.



Podľa webovej stránky svetového dedičstva Waddenzee je táto lokalita najväčším systémom prílivových nížin na svete. Oblasť sa rozprestiera pozdĺž pobrežia Dánska, Nemecka a Holandska a je zapísaná na zozname Svetového prírodného dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Zákaz stavebných prác požadovalo niekoľko nemeckých a holandských environmentálnych organizácií a holandské mesto Borkum. Zastavenie výstavby platí až do rozhodnutia súdu o sťažnosti proti ťažbe plynu v hlavnom konaní. Očakáva sa v septembri.



Spoločnosť One-Dyas dostala od vlády v Haagu povolenie na ťažbu zemného plynu v holandských vodách severne od ostrovov Borkum a Schiermonnikoog vo Waddenzee.



V rámci príprav sa má postaviť vrtná plošina. Podľa žalobcov by práce mohli poškodiť chránený útes, ktorý sa tiahne od Borkumu na holandskú stranu. Súd sa však k tejto otázke nevyjadril.



Starosta mesta Borkum Jürgen Akkermann je s rozhodnutím spokojný. "Verdikt súdu ukazuje, že naša kritika a naše obavy sú brané vážne a sú pre dané rozhodnutie relevantné," povedal.



O dôležitom signáli hovorí aj nemecká environmentálna skupina Deutsche Umwelthilfe, podľa ktorej ide o "prvý úspech".