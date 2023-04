Holandský vyslanec pre obnovu Ukrajiny odstúpil pre proruské výroky

Brusel/Amsterdam 21. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec vymenovaný holandským ministerstvom zahraničných vecí, aby dohliadal na úlohu Holandska pri obnove Ukrajiny, odstúpil z tejto funkcie po vydaní knihy, ktorá dokumentuje jeho proruské stanoviská. Uviedol to v piatok spravodajský portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Ron van Dartel, penzionovaný diplomat, ktorý ako veľvyslanec pôsobil v Srbsku, Poľsku, Rusku a Holandsko zastupoval aj v OBSE, bol ministerstvom zahraničných vecí do novej funkcie vymenovaný pred necelými troma týždňami.



Medzitým sa na pulty kníhkupectiev dostala kniha "Znížiť latku neznamená, že skočíte vyššie" Gerarda Dielessena, v ktorej priestor dostal aj Van Dartel. Ten pre autora knihy okrem iného uviedol, že "Ukrajinci sú tiež Rusi", na čo netreba zabúdať, lebo "je to skutočnosť". Povedal tiež, že má pocit, že medzinárodní politici sú vo svojom prístupe k Rusku "naivní" a že pretláčajú svoje "zbožné želania" ohľadom zmien na Ukrajine.



Tlačová agentúra ANP uviedla, že ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že nemalo informácie o tom, že Van Dartel poskytol takýto rozhovor.



"Van Dartel si uvedomuje, čo tieto vyhlásenia znamenajú, že už nemôže dôveryhodne zastávať túto funkciu, a rozhodol sa s okamžitou platnosťou odstúpiť," oznámilo ministerstvo.





