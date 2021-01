Demonštrácie proti reštrikciám sprevádzali v Holandsku násilnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Amsterdam 24. januára (TASR) - Holandská polícia sa v nedeľu dostala do potýčok s ľuďmi protestujúcimi proti epidemiologickým opatreniam, obzvlášť proti nočnému zákazu vychádzania. K potýčkam došlo minimálne v dvoch mestách, a to metropole Amsterdam a v Eindhovene na juhu krajiny. Informovala o tom agentúra AP.V Eindhovene hádzali demonštranti na policajtov kamene. Polícia odpovedala použitým slzotvorného plynu a vodných diel, pričom zatkla prinajmenšom 30 ľudí.Na demonštrácii v centre Eindhovenu sa zúčastnili stovky ľudí vrátane prívržencov protiimigračného hnutia Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (PEGIDA). Na námestí neďaleko hlavnej železničnej stanice po protestujúcich ostali kamene, pohádzané bicykle a množstvo rozbitého skla.Polícia ľuďom odporúčala, aby sa prechodu cez stred mesta v čase protestu vyhli. Na železničnej stanici dočasne pozastavili dopravu, pričom miestne médiá informovali, že v okolitých podnikoch dochádza k rabovaniu. Zranenia bezprostredne nehlásili.Pomocou vodného dela a psov rozháňala polícia nepovolenú demonštráciu aj v Amsterdame, kde sa zišli stovky ľudí. Protest sa konal na námestí v centre mesta, kde došlo k obdobnej demonštrácií a potýčkam s políciou už minulý víkend. Na videozázname z akcie bolo vidieť, ako polícia zasiahla vodným delom demonštrantov zoskupených pri Van Goghovom múzeu.Podľa agentúry AP boli nedeľné násilnosti v Holandsku najhoršími od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. V Amsterdame sa nepovolený protest konal už druhú nedeľu za sebou.K protestom došlo len necelý deň po násilnostiach v obci Urk na severozápade Holandska, kde mladíci protestujúci proti epidemiologickým reštrikciám podpálili v noci na nedeľu mobilné testovacie miesto a na policajtov hádzali petardy. K potýčkam došlo počas prvej noci, keď na celom území Holandska platil zákaz nočného vychádzania.Holandská polícia zároveň v nedeľu oznámila, že počas prvej noci predmetného zákazu pokutovala v celej krajine za jeho porušenie približne 3600 ľudí. Pre porušenie zákazu vychádzania alebo násilné správanie zadržala celkovo 25 osôb. Zákaz vychádzania platný od 21.00 h do 04.30 h odobril ešte vo štvrtok holandský parlament.V Holandsku platí od polovice decembra dosiaľ najprísnejší lockdown. V krajine sú zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iné než základné tovary. Holanďanom sa zároveň odporúča, aby sa zdržovali doma a denne neprijímali viac ako dvoch hostí. Prísne opatrenia budú platiť prinajmenšom do 9. februára.V Holandsku predtým platili jedny z najmenej prísnych obmedzení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy a preto reštrikcie sprísnila.