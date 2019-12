Vznikla petícia deportácii chlapca, ktorý nevedel, že nie je Holanďan

Brusel/Amsterdam 5. decembra (TASR) -Viac ako 11.000 Holanďanov už podpísalo verejnú petíciu, ktorej cieľom je zabrániť, aby úrady deportovali 19-ročného mladíka narodeného v Holandsku do Dominikánskej republiky, do krajiny, kde nikoho nepozná a nemá tam nijakých príbuzných. Uviedol vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl.



Tento osud hrozí Danielovi Buterovi z Amsterdamu, ktorý vo veku troch rokov zostal bývať u svojich starých rodičov. Skutočnosť, že formálne nie je občanom Holandska, zistil až keď sa pokúsil získať pas, aby sa mohol prihlásiť na vysokoškolské štúdium v oblasti informačných technológií. Mladý muž, ktorý má holandské občianske registračné číslo (BSN), bol začiatkom novembra zadržaný Národnou imigračnou službou (IND) a odvtedy sa nachádza v cele predbežného zadržania v Rotterdame. Imigračnú službu na jeho prípad upozornil úradník amsterdamskej samosprávy, keď zistil, že Daniel Buter nie je oficiálne Holanďan. Imigrační úradníci ho následne vyzvali na stretnutie, čo on na radu svojho právnika neurobil.



Podľa DutchNews.nl kamaráti a blízki opisujú zadržaného Daniela ako starostlivého mladého muža, ktorý rád pomáha ľuďom a ktorý nikdy nemal problémy s políciou. Buter po zadržaní uviedol, že zostal v Holandsku potom, ako jeho rodičia odišli na dovolenku a nikdy sa už nevrátili. Odvtedy ho vychovávala stará matka. "Trvalo tri dni, kým sme zistili, čo sa s ním stalo. Nevedela som, kde je, len to, že zrazu zmizol," opísala situáciu po zadržaní svojho vnuka Carmen Luisa Afonescová v rozhovore pre lokálnu televíznu stanicu AT5. Lokálni amsterdamskí politici sa angažujú, aby úrady prepustili Butera z väzenia, až kým nebude jeho prípad prerokovaný na súde. Termín vypočutia je vo februári. "Je to nechutné a neľudské," uviedla s odkazom na celú záležitosť radkyňa amsterdamskej samosprávy Femke Roosmová. Po medializácii prípadu sa začala angažovať aj verejnosť. Petíciu, ktorú rozbehli Danielovi priatelia, a ktorá vyzýva úrady, aby mladík nebol deportovaný do Dominikánskej republiky, za jeden deň podpísalo okolo 10.000 ľudí a podpisy stále pribúdajú.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)