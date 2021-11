Hollande vypovedal v súdnom procese týkajúcom sa útokov v Paríži

Zranená osoba je evakuovaná z budovy redakcie satirického časopisu Charlie Hebdo, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Paríž 10. novembra (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Francois Hollande v stredu na súdnom procese týkajúcom sa teroristických útokov v Paríži z novembra 2015 obhajoval boj svojej krajiny proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Informuje o tom tlačová agentúra DPA.vyhlásil Hollande, ktorý sa na procese objavil ako svedok.Povedal, že Francúzsko podporilo Irak v boji proti IS, pričom v Sýrii konalo v sebaobrane proti teroristickým bunkám plánujúcim útoky proti jeho krajine.Extrémisti počas série útokov 13. novembra 2015 zabili celkovo 130 ľudí a zranili približne 350 ďalších. V koncertnej sále Bataclan spustili paľbu a potom náhodne strieľali do neďalekých barov a reštaurácií. Samovražední atentátnici sa odpálili pri štadióne Stade de France počas medzinárodného zápasu.Hollande, ktorý bol prezidentom v rokoch 2012 – 2017, sa ospravedlnil obetiam a ich rodinám za to, že nebol schopný týmto útokom zabrániť. Hrozba bola po džihádistickom útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo z januára 2015 známa, ale vláde chýbali kľúčové informácie, pripustil.uviedol exprezident. Podľa neho bolo Francúzsko napadnuté predovšetkým pre svoj spôsob života, pričom cieľom tohto úderu bolo destabilizovať krajinu a odradiť ju od jej pôsobenia v Sýrii a Iraku.Súdny proces sa v súčasnosti vedie s 20 podozrivými, väčšine z nich hrozí v prípade dokázania doživotie.dodal podľa tlačovej agentúry AFP exprezident. Jeho svedectvo bolo najnovšou kapitolou v rozsiahlom procese, ktorý má trvať do mája 2022. Ide o najväčší súdny proces v moderných dejinách Francúzska.