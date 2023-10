Hollywood po krvavom útoku na Izrael odsúdil „barbarské činy“ Hamasu

Los Angeles 13. októbra (TASR) - Stovky hollywoodskych filmových a televíznych hviezd podpísali vo štvrtok otvorený list, ktorým odsúdili "barbarské činy" bojovníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré počas uplynulého víkendu vraždilo a unášalo izraelských civilistov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Medzi filmovými a televíznymi hviezdami bola aj predstaviteľka Wonder Woman, izraelská herečka Gal Gadotová, ako aj Jamie Lee Curtisová, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Michael Douglas či Jerry Seinfeld.



"Hamas zavraždil a uniesol nevinných mužov, ženy a deti. Uniesli a zavraždili dojčatá a seniorov," uvádza sa v otvorenom liste, ktorú zverejnila organizácia Creative Community For Peace.



"Toto je terorizmus. Toto je zlo. Neexistuje ospravedlnenie alebo odôvodnenie činov Hamasu," dodáva dokument.



List podpísalo viac než 700 predstaviteľov sveta zábavy menej než týždeň po tom, čo ozbrojenci Hamasu počas útoku z pásma Gazy zabili najmenej 1300 Izraelčanov. Vyše 150 osôb vzali do zajatia a odvliekli do Gazy.



Izrael reagoval masívnymi vzdušnými i delostreleckými útokmi na ciele Hamasu v Gaze, ktoré si už vyžiadali vyše 1500 obetí na životoch.



List tiež vyzýva ľudí pôsobiacich v zábavnom priemysle, aby plne podporili Izrael. Apeluje tiež na kolegov, aby "urobili všetko, čo je v ich silách v záujme vyzvať teroristickú organizáciu na návrat nevinných rukojemníkov k svojim rodinám", cituje AFP.