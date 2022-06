Hollywoodske hviezdy žiadajú zodpovedné zobrazovanie zbraní

Los Angeles 14. júna (TASR) - Hollywoodske hviezdy vrátane Amy Schumerovej, Julianne Mooreovej a Marka Ruffala sa podpísali pod otvorený list, zverejnený v pondelok, ktorý vyzýva, aby vo filmoch a televíznych reláciách tvorcovia zobrazovali zodpovedné vlastníctvo zbraní a aby sa v nich čo najmenej objavovali scény zachytávajúce deti so zbraňami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Tento otvorený list, ktorý bol napísaný v reakcii na nedávne masové streľby v amerických mestách Uvalde a Buffalo, podpísali aj poprední producenti J.J. Abrams a Shonda Rhimesová, riaditeľka produkčnej spoločnosti Lucasfilm Kathleen Kennedyová a celkovo vyše 200 predstaviteľ Hollywoodu.



"Kultúrny prístup k fajčeniu, jazde pod vplyvom alkoholu, k bezpečnostným pásom či rovnosti v manželstve sa z veľkej časti vyvíjal pod vplyvom filmov a televízie. Je čas zamerať sa na bezpečnosť v súvislosti so zbraňami," uvádza sa v spomínanom liste, ktorý zverejnila nezisková organizácia pre kontrolu zbraní Brady Campaign.



"Nikoho nežiadame, aby prestal na obrazovkách ukazovať zbrane. Žiadame scenáristov, režisérov a producentov, aby mali na pamäti zobrazovanie násilia so zbraňami a modelové bezpečnostné postupy zaobchádzania so zbraňami," uvádza sa ďalej v liste.



List tiež navrhuje niekoľko opatrení, ktoré by mohli tvorcovia prijať – napríklad ukazovať postavy, ktoré bezpečne zaisťujú svoju zbraň, alebo tiež organizovať diskusie ešte pred začiatkom samotnej produkciou snímky o tom, aké alternatívy zbraní môžu byť v scénach použité tak, aby sa zachovala integrita príbehu.



List tiež upozorňuje, že používanie strelných zbraní už svojimi následkami prekonalo aj dopravné nehody a stalo sa hlavnou príčinou úmrtí príslušníkov amerických menšín. V tejto súvislosti preto osobnosti v liste žiadajú, aby sa obmedzili scény zahrňujúce deti a zbrane.



V liste tiež stojí, že zbrane "sú zobrazované v televíziách a filmoch v každom kúte planéty, no len Amerika má problém s epidémiu násilia so zbraňami. Zodpovednosť spočíva v laxnej legislatíve o zbraniach podporovanej politikmi, ktorí sa viac boja toho, že stratia politickú moc než záchrany životov. Tento problém sme nespôsobili, avšak chceme ho pomôcť napraviť".