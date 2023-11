Hollywoodski herci dosiahli predbežnú dohodu o ukončení štrajku

Los Angeles 9. novembra (TASR) — Hollywoodski herci a filmové štúdiá v dosiahli v stredu "predbežnú dohodu" o ukončení takmer štyri mesiace trvajúceho štrajku, ktorý ochromil zábavný priemysel, oddialil výrobu a distribúciu množstva relácií a filmov a americkú ekonomiku stál miliardy dolárov. Informovala o tom agentúra AFP.



Odborový zväz SAG-AFTRA, zastupujúci približne 160.000 filmových a televíznych hercov, novinárov, spevákov, tanečníkov, dabérov a ďalšie povolania, oznámil, že dohodu schválil "jednomyseľne". Štrajk tak bude pozastavený po 118 dňoch, a to vo štvrtok minútu po polnoci miestneho času (09.01 h SEČ).



Zväz SAG-AFTRA vyhlásil štrajk od 14. júla. Okrem iného požaduje zvýšenie minimálnej mzdy a reguláciu využívania umelej inteligencie v zábavnom priemysle.



Do štrajku s podobnými požiadavkami vstúpili začiatku mája aj hollywoodski scenáristi, ktorí sa so štúdiami dohodli koncom septembra. Bolo to prvýkrát za viac ako 60 rokov, čo scenáristi a herci štrajkovali súčasne.



Dohodu musí ešte schváliť celoštátna rada SAG-AFTRA. Očakáva sa, že zverejnená bude v piatok.



Rozhovory medzi oboma stranami prebiehali počas posledných dvoch týždňov takmer denne. Keďže tlak na dosiahnutie dohody rástol, zúčastňovali sa na nich aj šéfovia štúdií a streamovacích služieb ako Disney, Netflix, Warner a Universal, Apple či Amazon.