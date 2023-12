Hollywoodski herci ratifikovali dohodu so štúdiami a ukončili štrajk

Los Angeles 6. decembra (TASR) - Členovia amerických hereckých odborov schválili dohodu s filmovými štúdiami, ktorá ukončila štyri mesiace trvajúci štrajk v Hollywoode. So zmluvou na tri roky súhlasilo 78 percent odborárov. Protest hercov spolu so štrajkom scenáristov v uplynulých mesiacoch ochromili americký zábavný priemysel, informovala v stredu agentúra AFP.



Zástupcovia hereckých odborov SAG-AFTRA sa na ukončení štrajku dohodli s majiteľmi filmových štúdií už takmer pred mesiacom. Odvtedy malo všetkých zhruba 160.000 členov zväzu SAG-AFTRA možnosť o zmluve hlasovať. Výsledok hlasovania - definitívne schválenie dohody - oznámila SAG-AFRA v utorok.



Herecká asociácia uviedla, že dohodu podporilo 78 percent z hlasujúcich odborárov, pričom svoje právo využilo 38 percent členskej základne.



"Táto zmluva je veľkou výhrou pre pracujúcich hercov a znamená úsvit novej éry (filmového) priemyslu," uviedol SAG-AFRA vo vyhlásení na sieti X.



Aliancia filmových a televíznych producentov (AMPTP), ktorá zastupuje spoločnosti Netflix Inc., Walt Disney a ďalšie štúdiá, ratifikáciu zmluvy s odbormi privítala.



Štrajk hercov - i scenáristov - súvisel s platovými podmienkami pri práci pre streamovacie služby. Tie sú podľa umelcov výrazne horšie, než tomu bolo u tradičných televíznych produkcií.



Dohoda zahŕňa viac ako miliardu dolárov v nových kompenzáciách a výhodách, ako aj ochranu hercov pred používaním umelej inteligencie štúdiami, uviedol zväz SAG-AFRA.



Za oboma protestmi boli práve aj obavy z nahradzovania ľudskej práce obsahom generovaným umelou inteligenciou. Herci mali obavy, že by ich čoskoro mohli nahradiť syntetickí "herci", ktorých vygeneruje umelá inteligencia pomocou častí tela mnohých rôznych ľudí z filmových archívov.



Dohoda nebráni štúdiám používať generatívnu AI, ale obsahuje klauzulu, podľa ktorej musia informovať odbory vždy, keď sa táto technológia použije.



SAG-AFTRA by potom mala právo vyjednávať o odškodnení v mene dotknutých hercov - hoci kritici tvrdia, že by bolo ťažké identifikovať, o koho ide.



Herci tiež tvrdili, že vysoký počet divákov, ktorý musí seriál alebo film prilákať, aby sa mohli vyplatiť prémie pre účinkujúcich, je príliš vysoký pre všetky seriály okrem tých najúspešnejších.



Predbežná dohoda medzi SAG-AFTRA a hollywoodskymi štúdiami o ukončení 118-dňového štrajku hercov bola dosiahnutá ešte v novembri a herci sa vrátili do práce - ešte pred hlasovaním o ratifikácii dohody s filmovými štúdiami.