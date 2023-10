Hollywoodski scenáristi ratifikovali platovú dohodu so štúdiami

Los Angeles 10. októbra (TASR) - Americkí televízni a filmoví scenáristi drvivou väčšinou hlasov odobrilo ratifikáciu ťažko vybojovanej novej platovej dohody s hollywoodskymi filmovými štúdiami. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámila ich odborová organizácia Združenie amerických scenáristov (WGA).



"99 percent členov WGA hlasovalo za ratifikáciu" zmluvy, ktorá im umožňuje vrátiť sa do práce za lepších podmienok, uviedla WGA na sociálnych sieťach. Hlasovalo sa medzi 2. a 9. októbrom.



Schválenie dohody s filmovými štúdiami približne 11.500 členmi odborov WGA sa vo všeobecnosti považovalo za takmer isté. Väčšina scenáristov sa pritom vrátila do práce už takmer pred dvoma týždňami - práve v očakávaní, že dohoda bude bez problémov ratifikovaná.



Filmová a televízna produkcia v Hollywoode sa však ešte stále nerozbehne, pretože oveľa väčší odborový zväz SAG-AFTRA zastupujúci záujmy asi 160.000 hercov, novinárov, spevákov, tanečníkov a ďalších naďalej štrajkuje.



Rozhovory medzi štúdiami a zväzom SAG-AFTRA, ktorý vstúpil do štrajku v júli, sa začali minulý týždeň a mali pokračovať i v pondelok.



Požiadavky SAG-AFTRA na platy i obmedzenia budúceho používania umelej inteligencie (AI) idú nad rámec požiadaviek scenáristov, konštatovala AFP



Štrajk amerických televíznych a filmových scenáristov sa začal začiatkom mája po tom, ako nedosiahli dohodu o vyšších platoch a lepších pracovných podmienkach so štúdiami a streamovacími spoločnosťami. Požadovali tiež reguláciu využívania AI.



Odborári zo SAG-AFTRA sa k štrajku pridali v polovici júla.



Štrajky hercov a scenáristov v USA po viac ako 60 rokoch takmer ochromili Hollywood, keďže sa nemohli nakrúcať prakticky žiadne filmy a seriály a ani ich propagovať. Uvedenie filmov do kín bolo odložené a ovplyvnený bol aj harmonogram udeľovania rôznych cien. Napríklad odovzdávanie televíznych cien Emmy sa z polovice septembra odložilo na január 2024.