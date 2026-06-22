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Hollywoodský velikán, režisér Billy Wilder sa narodil pred 120 rokmi
Vrcholným úspechom sa stala komediálna dráma Byt (The Apartment, 1960).
Autor TASR
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Suchá Beskidzka/Los Angeles/Bratislava 22. júna (TASR) – Bol filmový velikán a jeho diela nestratili na iskre ani po desaťročiach. Jeho snímky – od brilantných komédií cez drámy až po temný film noir – zabávajú, provokujú k zamysleniu a inšpirujú svojou nadčasovou kvalitou. Také bolo dielo špičkového režiséra, scenáristu a producenta Billyho Wildera. V pondelok 22. júna si filmový svet pripomína 120 rokov od jeho narodenia.
Wilderov životný príbeh je rovnako dramatický ako jeho filmy. Rodák z dnešného Poľska (v tom čase Rakúsko-Uhorsko) utiekol pred nacizmom z Európy a dosiahol absolútny vrchol v Hollywoode. Svojím ostrým vtipom, prenikavým pohľadom na ľudskú povahu a nekompromisnou réžiou zanechal nezmazateľnú stopu vo svetovej kinematografii.
Budúci režisér sa narodil ako Samuel Wilder 22. júna 1906 v meste Sucha (dnes Sucha Beskidzka v Poľsku), ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Prezývku Billy mu dala už v detstve jeho matka, ktorá bola veľkou milovníčkou americkej kultúry.
Mladosť strávil vo Viedni a neskôr v Berlíne, kde začínal ako novinár. Práve táto prax mu pomohla rozvíjať ostrý pozorovací talent, cit pre dialóg a hlboký vhľad do ľudských osudov, čo neskôr pretavil do svojich scenárov.
Nástup Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 prinútil Wildera, ktorý bol židovského pôvodu, k úteku z Nemecka. Najprv sa uchýlil do Paríža a v roku 1934 emigroval do Spojených štátov amerických.
Keďže v tom čase ešte neovládal angličtinu, jeho začiatky v Hollywoode boli mimoriadne ťažké. S pomocou priateľov, napríklad herca Petra Lorreho, s ktorým býval, sa však postupne adaptoval a začal prenikať do filmového priemyslu.
Hoci Wilder nebol podnikateľom v klasickom zmysle, jeho kariéra v Hollywoode bola príkladom cieľavedomého budovania vlastnej značky. Prvé veľké úspechy dosiahol ako scenárista v autorskej dvojici s Charlesom Brackettom. Ich spolupráca v rokoch 1938 až 1950 priniesla scenáre k filmovým klasikám ako Ninotchka (1939) a Ball of Fire (1941).
Prvým Wilderovým režisérskym počinom bola síce ešte francúzska akčná komédia Mauvaise Graine (1934), skutočnú režisérsku stoličku v Hollywoode získal až v roku 1942. Snímka Zázračné dieťa (The Major and the Minor) mu otvorila dvere k plnej umeleckej kontrole nad vlastnou tvorbou.
Jeho jedinečná schopnosť kombinovať komerčný úspech s umeleckou integritou, často s prvkami čierneho humoru a prenikavej spoločenskej kritiky, z neho urobila jedného z najvplyvnejších filmárov histórie. Dokázal neustále prinášať originálne a divácky príťažlivé príbehy, ktoré zároveň posúvali hranice vtedajšieho filmového umenia.
Wilderova kariéra je posiata snímkami, ktoré sa stali míľnikmi svetovej kinematografie. V roku 1944 natočil prelomovú drámu Poistka smrti (Double Indemnity), ktorej scenár napísal spolu so slávnym spisovateľom Raymondom Chandlerom. Snímka je dodnes považovaná za jedno z definujúcich diel žánru film noir vďaka temnej atmosfére, cynickým postavám a osudovej femme fatale.
Skutočný triumf prišiel s drámou Stratený víkend (1945). Film ponúkol prenikavý pohľad na boj s alkoholizmom, tému, ktorá bola v tom čase na plátne takmer tabu. Snímka získala štyri Oscary vrátane ocenení za najlepší film, réžiu a scenár.
Ďalším majstrovským dielom bol Sunset Boulevard (1950) – ostrá a melancholická satira na temnú stránku Hollywoodu a stratenú slávu. Film získal tri Oscary vrátane ocenenia za scenár a dodnes patrí medzi najlepšie filmy o filmovom priemysle vôbec.
V 50. rokoch Wilder naplno predviedol svoju žánrovú všestrannosť. Natočil úspešnú vojnovú drámu Stalag 17 (1953) a postupne prešiel k réžii komédií s inteligentným humorom. Vrcholom tohto obdobia sa stala kultová snímka Niekto to rád horúce (Some Like It Hot, 1959) s Marilyn Monroe, Tonym Curtisom a Jackom Lemmonom, ktorá je dodnes označovaná za jednu z najlepších filmových komédií všetkých čias.
Vrcholným úspechom sa stala komediálna dráma Byt (The Apartment, 1960). Snímka mu vyniesla Oscara za najlepší film, réžiu aj scenár. Billy Wilder sa tak stal prvým tvorcom v histórii, ktorý získal tieto tri hlavné ocenenia ako producent, režisér a scenárista za jeden film.
Počas svojej kariéry nazbieral celkovo 21 nominácií na Oscara a premenil ich na šesť zlatých sošiek. V roku 1988 mu Filmová akadémia udelila prestížnu Cenu Irvinga G. Thalberga za celoživotné dielo.
Billy Wilder bol známy svojím nezameniteľným štýlom – ostrým dialógom, čiernym humorom a prenikavou kritikou spoločnosti. Jeho filmy sa často zaoberali kontroverznými témami, ktoré podával s eleganciou a inteligenciou. Bol majstrom rozprávania príbehov, často využíval hlas rozprávača a jeho postavy neraz skrývali alebo menili svoju identitu.
Jeden z najväčších filmových géniov 20. storočia zomrel 27. marca 2002 v Los Angeles vo veku 95 rokov. Jeho diela však dodnes zostávajú bibliou pre scenáristov a filmárov po celom svete.
Zdroje:
https://www.imdb.com/name/nm0000697/bio/
https://www.imdb.com/name/nm0000697/awards/
https://www.pbs.org/wnet/cinemasexiles/biographies/the-directors/biography-billy-wilder/107/
https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Billy_Wilder_-_Biography
https://www.csfd.sk/tvorca/3124-billy-wilder/prehlad/
Wilderov životný príbeh je rovnako dramatický ako jeho filmy. Rodák z dnešného Poľska (v tom čase Rakúsko-Uhorsko) utiekol pred nacizmom z Európy a dosiahol absolútny vrchol v Hollywoode. Svojím ostrým vtipom, prenikavým pohľadom na ľudskú povahu a nekompromisnou réžiou zanechal nezmazateľnú stopu vo svetovej kinematografii.
Budúci režisér sa narodil ako Samuel Wilder 22. júna 1906 v meste Sucha (dnes Sucha Beskidzka v Poľsku), ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Prezývku Billy mu dala už v detstve jeho matka, ktorá bola veľkou milovníčkou americkej kultúry.
Mladosť strávil vo Viedni a neskôr v Berlíne, kde začínal ako novinár. Práve táto prax mu pomohla rozvíjať ostrý pozorovací talent, cit pre dialóg a hlboký vhľad do ľudských osudov, čo neskôr pretavil do svojich scenárov.
Nástup Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 prinútil Wildera, ktorý bol židovského pôvodu, k úteku z Nemecka. Najprv sa uchýlil do Paríža a v roku 1934 emigroval do Spojených štátov amerických.
Keďže v tom čase ešte neovládal angličtinu, jeho začiatky v Hollywoode boli mimoriadne ťažké. S pomocou priateľov, napríklad herca Petra Lorreho, s ktorým býval, sa však postupne adaptoval a začal prenikať do filmového priemyslu.
Hoci Wilder nebol podnikateľom v klasickom zmysle, jeho kariéra v Hollywoode bola príkladom cieľavedomého budovania vlastnej značky. Prvé veľké úspechy dosiahol ako scenárista v autorskej dvojici s Charlesom Brackettom. Ich spolupráca v rokoch 1938 až 1950 priniesla scenáre k filmovým klasikám ako Ninotchka (1939) a Ball of Fire (1941).
Prvým Wilderovým režisérskym počinom bola síce ešte francúzska akčná komédia Mauvaise Graine (1934), skutočnú režisérsku stoličku v Hollywoode získal až v roku 1942. Snímka Zázračné dieťa (The Major and the Minor) mu otvorila dvere k plnej umeleckej kontrole nad vlastnou tvorbou.
Jeho jedinečná schopnosť kombinovať komerčný úspech s umeleckou integritou, často s prvkami čierneho humoru a prenikavej spoločenskej kritiky, z neho urobila jedného z najvplyvnejších filmárov histórie. Dokázal neustále prinášať originálne a divácky príťažlivé príbehy, ktoré zároveň posúvali hranice vtedajšieho filmového umenia.
Wilderova kariéra je posiata snímkami, ktoré sa stali míľnikmi svetovej kinematografie. V roku 1944 natočil prelomovú drámu Poistka smrti (Double Indemnity), ktorej scenár napísal spolu so slávnym spisovateľom Raymondom Chandlerom. Snímka je dodnes považovaná za jedno z definujúcich diel žánru film noir vďaka temnej atmosfére, cynickým postavám a osudovej femme fatale.
Skutočný triumf prišiel s drámou Stratený víkend (1945). Film ponúkol prenikavý pohľad na boj s alkoholizmom, tému, ktorá bola v tom čase na plátne takmer tabu. Snímka získala štyri Oscary vrátane ocenení za najlepší film, réžiu a scenár.
Ďalším majstrovským dielom bol Sunset Boulevard (1950) – ostrá a melancholická satira na temnú stránku Hollywoodu a stratenú slávu. Film získal tri Oscary vrátane ocenenia za scenár a dodnes patrí medzi najlepšie filmy o filmovom priemysle vôbec.
V 50. rokoch Wilder naplno predviedol svoju žánrovú všestrannosť. Natočil úspešnú vojnovú drámu Stalag 17 (1953) a postupne prešiel k réžii komédií s inteligentným humorom. Vrcholom tohto obdobia sa stala kultová snímka Niekto to rád horúce (Some Like It Hot, 1959) s Marilyn Monroe, Tonym Curtisom a Jackom Lemmonom, ktorá je dodnes označovaná za jednu z najlepších filmových komédií všetkých čias.
Vrcholným úspechom sa stala komediálna dráma Byt (The Apartment, 1960). Snímka mu vyniesla Oscara za najlepší film, réžiu aj scenár. Billy Wilder sa tak stal prvým tvorcom v histórii, ktorý získal tieto tri hlavné ocenenia ako producent, režisér a scenárista za jeden film.
Počas svojej kariéry nazbieral celkovo 21 nominácií na Oscara a premenil ich na šesť zlatých sošiek. V roku 1988 mu Filmová akadémia udelila prestížnu Cenu Irvinga G. Thalberga za celoživotné dielo.
Billy Wilder bol známy svojím nezameniteľným štýlom – ostrým dialógom, čiernym humorom a prenikavou kritikou spoločnosti. Jeho filmy sa často zaoberali kontroverznými témami, ktoré podával s eleganciou a inteligenciou. Bol majstrom rozprávania príbehov, často využíval hlas rozprávača a jeho postavy neraz skrývali alebo menili svoju identitu.
Jeden z najväčších filmových géniov 20. storočia zomrel 27. marca 2002 v Los Angeles vo veku 95 rokov. Jeho diela však dodnes zostávajú bibliou pre scenáristov a filmárov po celom svete.
Zdroje:
https://www.imdb.com/name/nm0000697/bio/
https://www.imdb.com/name/nm0000697/awards/
https://www.pbs.org/wnet/cinemasexiles/biographies/the-directors/biography-billy-wilder/107/
https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Billy_Wilder_-_Biography
https://www.csfd.sk/tvorca/3124-billy-wilder/prehlad/