Holownia: Musk by sa mal ospravedlniť Sikorskému za konfrontáciu

Varšava 10. marca (TASR) - Predseda poľského Sejmu Szymon Holownia v pondelok vyhlásil, že Elon Musk by sa mal ospravedlniť ministrovi zahraničných vecí Radoslawovi Sikorskému za jeho výroky na sociálnej sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na správu portálu TVN 24.



Musk vo svojom príspevku na sieti X v nedeľu uviedol, že jeho systém Starlink je chrbtovou kosťou ukrajinskej armády a keby ho vypol, celá jej frontová línia by skolabovala.



Na tento príspevok reagoval na sieti X poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý uviedol, že poľské ministerstvo pre digitalizáciu platí za Starlink pre Ukrajinu okolo 50 miliónov dolárov ročne. "Ak ponecháme bokom etiku toho, že sa niekto vyhráža obeti agresie - ak sa ukáže, že SpaceX je nespoľahlivý poskytovateľ, budeme nútení hľadať iných dodávateľov," konštatoval Sikorski. Musk následne nazval Sikorského "mužíčkom", ktorý by mal byť ticho.



"Nikto nemá právo hovoriť poľskému ministrovi, aby bol ticho, ani že je nejaký mužíček. To je jednoducho poburujúce," vyhlásil Holownia.



Predseda parlamentu zdôraznil, že Poľsko je hrdým a zodpovedným štátom, ktorý si zaslúži rešpekt. "Poľsko je hrdý štát a nedovolí nikomu, bez ohľadu na to, koľko miliárd má na účte, aby ponižoval našu krajinu, našu vládu alebo sa správal k zástupcovi Poľskej republiky ako k nejakému chudákovi," uviedol predseda Sejmu.



Holownia dodal, že vzťahy medzi Poľskom a USA musia byť založené na faktoch a vzájomnej úcte. "Minister Sikorski nepovedal nič, čo by nebola pravda. Povedal to čestne a rozumne," uzavrel.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)