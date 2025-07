Holownia nevidí dôvod na spochybňovanie platnosti volieb prezidenta

Varšava 22. júla (TASR) - Predseda poľského Sejmu Szymon Holownia v utorok na tlačovej konferencii vyhlásil, že nevidí dôvod na spochybňovanie platnosti prezidentských volieb. Zdôraznil, že ich výsledky sú platné od momentu, keď ich zverejnila štátna volebná komisia, pokiaľ súd nerozhodne inak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Prezidentské voľby sú jednoducho platné od momentu, keď štátna volebná komisia zverejnila svoju správu. Ak ju zverejnila, znamená to, že voľby sú platné, pokiaľ niekto nerozhodne o ich neplatnosti,“ uviedol Holownia, ktorý sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť s novozvoleným prezidentom Karolom Nawrockim.



Podľa Holowniu je roznecovanie podozrení zo sfalšovania volieb škodlivé, no všetky nezrovnalosti musia byť dôkladne vyšetrené, pretože každý hlas v demokracii má veľkú hodnotu. Vyhlásil, že správa prokuratúry nepotvrdila žiadne zásadné pochybenia, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok volieb.



„Vzhľadom na uvedené treba prezidenta inaugurovať,“ konštatoval. Zároveň pripomenul, že od začiatku vyjadroval výhrady voči právnemu postaveniu Komory pre mimoriadnu kontrolu verejných záležitostí Najvyššieho súdu, ktorú súčasná vláda spochybňuje pre podozrenia zo spolitizovania bývalou vládou, no podstatné podľa neho je, že táto komora voľby nevyhlásila za neplatné.



Podľa zistení portálu Interia premiér Donald Tusk údajne vyvíjal nátlak na Holowniu, aby odložil inauguráciu Karola Nawrockého pred Národným zhromaždením. Počas prerušenia zasadnutia Národného zhromaždenia by až do vymenovania nového prezidenta vykonával jeho právomoci Holownia ako druhý najvyšší ústavný činiteľ a mohol by tak podpísať zákony, ktoré blokuje súčasný prezident Andrzej Duda.



Holownia vraj návrh odmietol, čo podľa komentátorov vyvolalo napätie v koalícii. Podľa opozičných politikov by malo potvrdenie takéhoto konania viesť k stíhaniu premiéra Tuska. Predstavitelia Tuskovej Občianskej koalície však odmietajú, že by k tomu došlo.



Novozvolený prezident má zložiť prísahu 6. augusta vo Varšave. Predseda najväčšej opozičnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski na tento deň zvolal zhromaždenie priaznivcov Nawrockého do Varšavy s odôvodnením, že vláda sa môže pokúsiť zamedziť prevzatiu úradu novým prezidentom.



Prokurátor Dariusz Korneluk v utorok v TVN24 informoval, že prokuratúra ukončila opätovné prepočítavanie hlasov v 222 volebných komisiách, pričom v 71 z nich zistila nezrovnalosti. V 19 prípadoch už prebiehajú trestné vyšetrovania. Minister spravodlivosti a generálny prokurátor Adam Bodnar však už skôr informoval, že zistené nezrovnalosti nemajú vplyv na celkový výsledok volieb.





















(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)