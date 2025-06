Holownia: Vo štvrtok sa pravdepodobne stretnú lídri vládnej koalície

Varšava 3. júna (TASR) - Predseda poľského Sejmu Szymon Holownia v utorok oznámil, že v najbližších dňoch, pravdepodobne vo štvrtok, sa uskutoční ďalšie stretnutie lídrov vládnej koalície. Informoval, že na pondelkovom rokovaní navrhol premiérovi Donaldovi Tuskovi, aby sa návrh na vyslovenie dôvery vláde prerokoval na mimoriadnom zasadnutí Sejmu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Premiér Donald Tusk v pondelok večer oznámil, že sa po prehre koaličného kandidáta Rafala Trzaskowského v prezidentských voľbách obráti na Sejm so žiadosťou o vyslovenie dôvery svojej vláde. V utorok upresnil, že Sejm sa bude návrhom zaoberať 11. júna, keď sa má uskutočniť aj hlasovanie. Dôvodom je obsadenosť rokovacej sály 10. júna pre návštevu predstaviteľov Európskej komisie. Holownia predtým navrhol, aby sa návrh prerokoval práve 10. júna.



Holownia tiež apeloval na zriadenie koaličnej rady, ktorá by sa stretávala pravidelne, ideálne každý týždeň, a koordinovala spoločné postupy.



Zároveň navrhol zriadenie tlačového hovorcu vlády s cieľom zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a navrhol tzv. programový reset, pri ktorom by každý z koaličných lídrov vybral jeden prioritný projekt. Tieto štyri iniciatívy by sa následne spoločnými silami realizovali podľa stanoveného harmonogramu.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)