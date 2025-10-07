Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holownia: Voľba nového predsedu Sejmu sa uskutoční 19. novembra

Na snímke predseda poľského Sejmu Szymon Holownia. Foto: TASR

Holownia na tlačovej konferencii povedal, že plánuje z pozície maršálka odstúpiť 13. novembra, pričom rezignácia nadobudne účinnosť až 19. novembra, keďže vtedy zasadá Sejm.

Varšava 7. októbra (TASR) - Voľba nového predsedu poľského Sejmu sa uskutoční 19. novembra. Oznámil to v utorok súčasný šéf dolnej komory parlamentu Szymon Holownia, ktorý sa uchádza o post v štruktúrach OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Holownia, ktorý založil stranu Poľsko 2050, na tlačovej konferencii povedal, že plánuje z pozície maršálka odstúpiť 13. novembra, pričom rezignácia nadobudne účinnosť až 19. novembra, keďže vtedy zasadá Sejm.

Podľa svojich slov o tom už hovoril Wlodzimierzom Czarzastym, súčasný podpredsedom Sejmu a lídrom Novej ľavice, ktorý by mal súlade s koaličnou dohodou z roku 2023 nahradiť Holowniu od 14. novembra do konca funkčného obdobia. Rozhodli sa však, že 14. novembra sa nebude konať mimoriadne zasadnutie Sejmu len kvôli vymenovaniu jeho predsedu, a teda voľba nového maršálka prebehne 19. novembra.

Holownia uviedol, že pred jeho odstúpením je potrebné, aby boli v rámci koalície splnené určité podmienky, predovšetkým nominácia ministerky pre fondy a regionálnu politiku Katarzyny Pelczyňskej-Naleczovej na pozíciu podpredsedníčky vlády, ako odporučilo užšie vedenie jeho strany Poľsko 2050, ktorej je členkou.

Minulý týždeň Holownia, ktorý dvakrát neúspešne kandidoval na poľského prezidenta, oznámil, že sa uchádza o post Vysokého komisára OSN pre utečencov v rámci verejného výberového konania, ktoré vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres.
