Holownia vyzval na okamžitú rekonštrukciu vlády a novú koaličnú dohodu

Varšava 4. júna (TASR) - Predseda poľského Sejmu Szymon Holownia zo strany Poľsko 2050 vyzval v stredu na okamžitú rekonštrukciu vlády a aktualizáciu koaličnej dohody. Podľa neho by sa rekonštrukcia nemala odkladať na júl, keďže koalícia potrebuje jasný plán reforiem, ktoré majú byť realizované čo najskôr. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Holownia avizoval, že vo štvrtok na stretnutí predstaviteľov vládnej koalície predloží návrh na okamžitú rekonštrukciu kabinetu. Zdôraznil potrebu prijatia zásadných zákonov: o odpolitizovaní verejnoprávnej televízie, o osobnej asistencii pre osoby so zdravotným znevýhodnením, o zákaze smartfónov na základných školách a o uvoľnení financií na výstavbu lacného bývania pri súčasnom uvoľnení dotácií na hypotéky.



Holownia kritizoval veľkosť súčasnej vlády a navrhol jej zúženie. Poukázal na zbytočné posty, ako je napríklad minister pre povodne, a nadmerný počet štátnych tajomníkov. Zároveň vyhlásil, že nová koaličná dohoda by mala byť uzavretá ešte pred schválením návrhu štátneho rozpočtu, aby boli reformy kryté finančne.



Súčasná dohoda bola podpísaná v novembri 2023, pričom medzi koaličnými partnermi prebiehajú diskusie o jej možnej renegociácii. Deje sa tam v reakcii na prehru kandidáta vládnej Občianskej koalície Rafala Trzaskowského v prezidentských voľbách s kandidátom podporovaným opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Karolom Nawrockim.







