Homan oznámil stiahnutie 700 členov imigračných orgánov z Minnesoty
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sťahuje zo štátu Minnesota približne 700 príslušníkov imigračných orgánov, oznámil v stredu splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Protiimigračné zásahy vyvolali v Minnesote protesty, ktorých intenzitu umocnilo zastrelenie dvoch amerických civilistov úradníkmi. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
V Minnesote je v rámci federálnej operácie Metro Surge nasadených v súčasnosti asi 3000 agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE). Oba úrady spadajú pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS).
Homan podľa agentúry Reuters uviedol, že rozhodnutie stiahnuť približne štvrtinu federálnych úradníkov z Minnesoty, ktoré nadobudlo účinnosť okamžite, učinil čiastočne pre „bezprecedentnú“ spoluprácu zo strany štátnych a miestnych predstaviteľov. Nespresnil však, či k obmedzeniu ich počtu dôjde v meste Minneapolis alebo inej časti Minnesoty.
Federálne imigračné úrady od začiatku januára pri zásahoch proti prisťahovalcom v meste Minneapolis v Minnesote zastrelili dvoch Američanov, 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho starajúceho sa okrem iných aj o vojnových veteránov a matku troch detí Renée Goodovú.
