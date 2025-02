Homan: S presunom ilegálnych migrantov na Guantánamo začneme do 30 dní

Washington 1. februára (TASR) - Spojené štáty chcú s presunom migrantov do záchytného centra v zálive Guantánamo na Kube začať do 30 dní. S odvolaním sa na člena americkej administratívy zodpovedného za ochranu hraníc Toma Homana o tom v piatok informoval denník The Washington Post (WP), píše TASR.



Myšlienku zriadiť centrum pre zadržiavanie nelegálnych migrantov na americkej vojenskej základni Guantánamo na Kube oznámil americký prezident Donald Trump v stredu.



"Pošleme ich do Guantánama," vyhlásil Trump v Bielom dome. "V Guantáname máme 30.000 postelí na zadržiavanie najhorších kriminálnych nelegálnych cudzincov, ktorí ohrozujú Američanov," citovala ho AP.



Homan v rozhovore pre WP vyjadril predpoklad, že s presunom migrantov na Guantánamo "sa, dúfajme, začne do 30 dní". Dodal, že v najbližších týždňoch plánuje vycestovať na tamojšiu americkú vojenskú základňu, aby dohliadol na výstavbu zariadenia pre migrantov.



Hoci Trump povedal, že zariadenie pojme až 30.000 migrantov, Homan prepokladá, že sa začne skôr s malým počtom.



Na námornej základni v zálive Guantánamo sa už jedno zariadenie pre migrantov nachádza. Príležitostne sa používa už desaťročia, najmä v prípadoch Haiťanov a Kubáncov zadržaných počas plavby na mori. Toto zariadenie je oddelené od prísne stráženého väzenia pre cudzincov podozrivých z terorizmu.