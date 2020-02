Homofóbny útok na Buttigiega odsúdili demokrati aj časť republikánov

Washington 15. februára (TASR) – Homosexuálna orientácia demokratického kandidáta Peta Buttigiega sa stala jednou z tém predvolebnej kampane v USA, keď si o nej zažartoval rozhlasový moderátor Rush Limbaugh označovaný za blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Buttigieg je prvý uchádzač o post prezidenta USA, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite a ktorý má súčasne reálnu šancu získať nomináciu svojej strany do prezidentských volieb. Až doteraz tento bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana počas kampane čelil homofóbii len zriedka a jeho manžel sa často objavoval po jeho boku na pódiách.



Rush Limbaugh túto tému vytiahol vo svojom stredajšom vysielaní, keď komentoval, Buttigieg "rád bozkáva svojho manžela na pódiu." Limbaugh, ktorý sa pasuje za akéhosi duchovného vodcu pravicových republikánov, si potom položil otázku, "ako by to vyzeralo, keby vedľa nich stál pravý muž, Donald Trump". Následne moderátor spochybnil, že by demokrati v prezidentských voľbách volili homosexuála.



Buttigiegov rival v tábore demokratov, senátor Bernie Sanders, v piatok prostredníctvom svojho tvítu odsúdil "škandalózne" homofóbne útoky na svojho súpera. Uviedol, že "ako kandidáti máme nezhody, ale takéto osobné útoky sú neprijateľné." Homofóbne komentáre Rusha Limbaugha o Petovi Buttigiegovi "sú poburujúce a urážlivé. Spoločne ukončíme rozkol a nenávisť zasiate Donaldom Trumpom," vyhlásil Sanders.



Svojho rivala vo štvrtok bránil aj bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý bojuje s Buttigiegom o podporu viac centristicky orientovaných demokratov.



Biden vo vysielaní televízie ABC označil komentáre Rusha Limbaugha týkajúce sa Buttegiegovej homosexuality za dôkaz "zvrátenosti tejto administratívy." "Pete a ja sme konkurenti, ale ten chlap má česť, má odvahu, je čertovsky šikovný," povedal Biden. Časť republikánov uviedla, že nesúhlasia s Limbaughovými výrokmi, iní kongresmani za Republikánsku stranu reagovali na polemiku vyhýbavo.



Samotný Trump sa k nej vyjadril vo štvrtok, pričom neodsúdil homofóbny útok na svojho protikandidáta, o ktorom však súčasne nepovedal ani nič kontroverzné.



Na otázku, či si myslí, že si Američania môžu zvoliť homosexuálneho prezidenta, Trump odpovedal: "Myslím, že áno."



Súčasne dodal, že časť ľudí by to nespravila. Spresnil však, že on by k nim nepatril.



Pete Buttigieg nereagoval na útoky, ktorými ho počastoval rozhlasový moderátor. Na stretnutí s voličmi v Las Vegas len povedal: "Som hrdý na svoje manželstvo, som hrdý na svojho manžela."



Agentúra AFP poznamenala, že Trump má k Limbaughovi až taký blízky vzťah, že mu udelil prezidentskú medailu slobody, ktorá je najvyšším civilným vyznamenaním v USA. Stalo sa tak počas nedávneho prejavu o stave Únie. O Limbaughovi vtedy Trump povedal, že ho milujú milióny Američanov.



Limbaugh je v pravicových kruhoch skutočne veľmi populárny, ale často je terčom kritiky za svoje výroky a je označovaný za rasistu, mizogýna a homofóba.