Homosexuálne páry v Izraeli budú môcť využiť náhradné materstvo

Jeruzalem 4. januára (TASR) - Páry rovnakého pohlavia v Izraeli budú môcť mať od budúceho týždňa dieťa prostredníctvom náhradnej matky. V utorok to oznámil izraelský minister zdravotníctva Nican Horowitz, informovala agentúra AP.



Táto zmena prichádza po tom, ako Izraelský najvyšší súd vlani v júli rozhodol o anulovaní časti zákona o náhradnom materstve, ktorá bránila homosexuálnym párom mať dieťa prostredníctvom náhradnej matky. Súd vtedy rozhodol, že zákon, ktorý povoľoval využiť služby náhradných matiek napríklad slobodný ženám, ale nie párom rovnakého pohlavia, je diskriminačný.



Najvyšší súd zároveň vlani v júli rozhodol, že legislatívne zmeny musia vstúpiť do platnosti o pol roka, teda 11. januára 2022.



"Úplná rovnosť. Je to jednoduchá požiadavka, za ktorú bojuje LGBT komunita - moja komunita... Rovnosť pred zákonom a rovnosť v rodičovstve," uviedol Horowitz, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii. Zároveň dodal, že zmeny v zákone znamenajú, že dieťa prostredníctvom náhradnej matky budú môcť mať okrem párov rovnakého pohlavia aj slobodní muži a transrodové osoby.



Homosexuálne páry a slobodní muži tak budú môcť využiť služby náhradných matiek priamo v Izraeli a nebudú musieť za týmto riešením cestovať do zahraničia, ako tomu bolo doposiaľ.



Náhradné materstvo je v židovskom štáte legálne od roku 1996. Najskôr mohli túto možnosť využiť len heterosexuálne páry a neskôr aj slobodné ženy.



Napriek tomu, že Blízky východ možno považovať za konzervatívny, Izrael sa všeobecne stavia tolerantne k otázkam týkajúcim sa LGBTQ komunity, píše AP. K homosexualite sa otvorene hlásia aj niektorí príslušníci izraelskej armády, členovia parlamentu či mnohí populárni umelci a zabávači. Napriek tomu však táto komunita v Izraeli stále čelí istým prekážkam — doposiaľ tam napríklad nie sú legálne civilné sobáše osôb rovnakého pohlavia.