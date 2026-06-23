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Honduras kúpi ukrajinské drony, chce ich na boj proti drogám
Zelenskyj na piatkovej schôdzke ponúkol Hondurasu ukrajinskú vojenskú technológiu, a to predovšetkým drony.
Autor TASR
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Tegucigalpa 23. júna (TASR) - Honduras plánuje kúpiť ukrajinské drony, ktoré chce využiť na stráženie hraníc a protidrogové operácie. V pondelok to podľa agentúry AFP oznámil prezident Nasry Asfura, ktorý sa minulý týždeň stretol v Kyjeve so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Zelenskyj na piatkovej schôdzke ponúkol Hondurasu ukrajinskú vojenskú technológiu, a to predovšetkým drony. O tie Asfura prejavil záujem, pričom vyzdvihol skúsenosti Ukrajiny v tejto oblasti.
Na spoločnom stretnutí sa Zelenskyj usiloval o posilnenie bezpečnostnej spolupráce medzi oboma krajinami. Ukrajina vo veľkej miere využíva drony na útoky proti Rusku, ktoré ju vo februári 2022 vojensky napadlo.
„Hovoríme o dronoch, ktoré majú chrániť a účinne strážiť naše hranice a bojovať proti organizovanému zločinu pomocou špičkovej techniky,“ povedal Asfura na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov v Paname. Bez ďalších podrobností dodal, že drony by sa mohli využívať aj v poľnohospodárstve.
V máji médiá informovali, že pri dvoch samostatných útokoch v Hondurase zahynulo najmenej 25 ľudí vrátane šiestich policajtov. K prvému z útokov došlo na plantáži na severe krajiny, kde zastrelili 19 pracovníkov. Pri druhom útoku ozbrojenci, ktorých AFP označila za predpokladaných pašerákov drog, spustili paľbu na policajtov neďaleko guatemalských hraníc.
Honduras sa dlhodobo potýka s vysokou kriminalitou súvisiacou s pôsobením gangov a obchodom s drogami. V posledných rokoch sa však počet vrážd podľa Svetovej banky výrazne znížil. V súčasnosti je na úrovni 24 vrážd na 100.000 obyvateľov, čo je však takmer štvornásobok celosvetového priemeru.
Ľudskoprávne organizácie kritizujú stredoamerickú krajinu za jej militarizovaný prístup k boju proti organizovanému zločinu, lebo podľa nich viedol k porušovaniu ľudských práv vrátane mučenia, násilných zmiznutí a mimosúdnych popráv.
Od roku 2022 až do januára 2026 bol v Hondurase vyhlásený stav bezpečnostnej pohotovosti. Ten sa skončil inauguráciou Asfuru, blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho podporil v novembrových prezidentských voľbách.
Zelenskyj na piatkovej schôdzke ponúkol Hondurasu ukrajinskú vojenskú technológiu, a to predovšetkým drony. O tie Asfura prejavil záujem, pričom vyzdvihol skúsenosti Ukrajiny v tejto oblasti.
Na spoločnom stretnutí sa Zelenskyj usiloval o posilnenie bezpečnostnej spolupráce medzi oboma krajinami. Ukrajina vo veľkej miere využíva drony na útoky proti Rusku, ktoré ju vo februári 2022 vojensky napadlo.
„Hovoríme o dronoch, ktoré majú chrániť a účinne strážiť naše hranice a bojovať proti organizovanému zločinu pomocou špičkovej techniky,“ povedal Asfura na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov v Paname. Bez ďalších podrobností dodal, že drony by sa mohli využívať aj v poľnohospodárstve.
V máji médiá informovali, že pri dvoch samostatných útokoch v Hondurase zahynulo najmenej 25 ľudí vrátane šiestich policajtov. K prvému z útokov došlo na plantáži na severe krajiny, kde zastrelili 19 pracovníkov. Pri druhom útoku ozbrojenci, ktorých AFP označila za predpokladaných pašerákov drog, spustili paľbu na policajtov neďaleko guatemalských hraníc.
Honduras sa dlhodobo potýka s vysokou kriminalitou súvisiacou s pôsobením gangov a obchodom s drogami. V posledných rokoch sa však počet vrážd podľa Svetovej banky výrazne znížil. V súčasnosti je na úrovni 24 vrážd na 100.000 obyvateľov, čo je však takmer štvornásobok celosvetového priemeru.
Ľudskoprávne organizácie kritizujú stredoamerickú krajinu za jej militarizovaný prístup k boju proti organizovanému zločinu, lebo podľa nich viedol k porušovaniu ľudských práv vrátane mučenia, násilných zmiznutí a mimosúdnych popráv.
Od roku 2022 až do januára 2026 bol v Hondurase vyhlásený stav bezpečnostnej pohotovosti. Ten sa skončil inauguráciou Asfuru, blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho podporil v novembrových prezidentských voľbách.