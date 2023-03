Honduras prerušuje diplomatické styky s Taiwanom

Peking 26. marca (TASR) - Honduras prerušil diplomatické vzťahy s Taiwanom. Táto latinskoamerická krajina to oznámila v sobotu s tým, že uznáva "len jednu Čínu na svete". TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Vláda Honduraskej republiky uznáva existenciu len jednej Číny na svete a vládu Čínskej ľudovej republiky za jedinú legitímnu vládu, ktorá reprezentuje celú Čínu," uvádza sa vo vyhlásení honduraského ministerstva zahraničných vecí zverejnenom na Twitteri.



Ministerstvo dodalo, že "Taiwan je neodňateľnou súčasťou čínskeho územia". Zároveň poznamenalo, že honduraská vláda informovala Taiwan o prerušení diplomatických vzťahov a zaviazala sa, že s ním nebude udržiavať žiadne oficiálne vzťahy ani kontakty.



Oznámenie prišlo po tom, čo Taiwan vo štvrtok povolal svojho veľvyslanca v Hondurase späť do Tchaj-peja, aby vyjadril nesúhlas s návštevou honduraského ministra zahraničných vecí Eduarda Enriqueho Reinu v Číne. Honduraská prezidentka Xiomara Castrová minulý týždeň nariadila Reinovi, aby sa ujal nastolenia oficiálnych vzťahov s Čínskou ľudovou republikou. Honduras k tomuto kroku pristúpil po tom, čo tamojšia vláda oznámila, že s Čínou rokuje o výstavbe vodnej elektrárne.



Honduras je už deviatym diplomatickým spojencom, ktorého Tchaj-pej stratil v prospech Pekingu od nástupu taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen do funkcie v máji 2016. Na svete je tak momentálne už iba trinásť krajín, ktoré Taiwan uznávajú. Väčšina z nich sú ostrovné štáty v Karibiku a južnom Tichomorí, no patrí medzi ne aj Vatikán a Eswatini v južnej Afrike.



Peking nedovoľuje krajinám, s ktorými má diplomatické vzťahy, aby udržiavali oficiálne vzťahy s Taiwanom, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia aj napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu.



Tchaj-pej v minulosti prerušil diplomatické vzťahy s krajinami, ktoré sa rozhodli diplomaticky uznať Čínu.