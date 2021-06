Honduras presunul svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema

Jeruzalem 24. júna (TASR) - Honduras vo štvrtok presunul svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Podľa tlačovej agentúry AFP ide o snahu tejto stredoamerickej krajiny budovať užšie vzťahy so židovským štátom.



Honduras sa svojím krokom stal štvrtou krajinou, ktorá premiestnila svoju ambasádu do Jeruzalema – po Spojených štátoch, Kosove a Guatemale.



Honduras už predtým otvoril v Jeruzaleme obchodnú kanceláriu, čím porušil desaťročia trvajúcu politiku neutrality týkajúcu sa izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael recipročne otvorí diplomatický úrad v honduraskej metropole Tegucigalpa.



Na slávnostnom otvorení veľvyslanectva v južnej časti Jeruzalema sa zúčastnili honduraský prezident Juan Orlando Hernández, honduraský minister zahraničných vecí Lisandro Rosales, izraelský premiér Naftali Bennett a šéf izraelskej diplomacie Jair Lapid.



"Spolu s našou delegáciou dnes otváram veľvyslanectvo Hondurasu v Jeruzaleme, večnom hlavnom meste Izraela. Úprimne si prajem, aby sa aj nasledujúci honduraský prezident, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, držal tohto rozhodnutia," vyhlásil Hernández.



Bennett poďakoval stredoamerickej krajine za to, že "vytrvalo stojí po boku Izraela v medzinárodných inštitúciách, a to aj vtedy, keď to nie je pre ňu vždy výhodné". Podľa jeho slov ide o "dôkaz hlbokého priateľstva" medzi Hondurasom a židovským štátom.



Hernández začiatkom júna vyhlásil, že z presunu honduraskej ambasády do Jeruzalema bude jeho krajina profitovať v oblastiach poľnohospodárstva, inovácií a cestovného ruchu.



Ministri zahraničných vecí pred slávnostnou ceremóniou podpísali memorandá o porozumení týkajúce sa spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, zdravotníctva, vzdelávania a inovácií, uviedol Bennettov úrad.



Honduras má po Čile druhú najväčšiu palestínsku komunitu v celej Latinskej Amerike, píše AFP.



Štatút Jeruzalema zostáva jedným z najcitlivejších bodov v dlhodobom konflikte medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, pričom obe strany si ho nárokujú ako svoje hlavné mesto. Väčšina krajín má svoje ambasády v Tel Avive.