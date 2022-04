Honduraského exprezidenta vydajú na budúci týždeň do Spojených štátov

Tegucigalpa 14. apríla (TASR) - Bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeza na budúci týždeň vydajú do Spojených štátov, kde je obvinený z obchodovania s drogami a zbraňami. Oznámil to v stredu honduraský minister pre bezpečnosť Ruben Sabillon. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Vydanie sa uskutoční na budúci týždeň. Musíme sa skontaktovať s americkými úradmi v súvislosti s jeho vydaním," uviedol Sabillon pre televíznu stanicu HCH.



Honduraský súd v marci rozhodol o vydaní Hernándeza do Spojených štátov.



Americká prokuratúra tvrdí, že Hernández dostal milióny dolárov od obchodníkov s drogami za poskytovanie ochrany. Údajne kryl aj mexického narkobaróna Joaquina "El Chapa" Guzmána.



Hernandéza zadržala polícia 15. februára v jeho dome na žiadosť americkej vlády. Prezidentom Hondurasu bol presne osem rokov od 27. januára 2014 do 27. januára 2022.