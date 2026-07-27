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Honduraský exprezident sa po Trumpovej milosti vrátil z USA
Hernández sa má 3. augusta dostaviť pred súd v Hondurase, aby čelil obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí.
Autor TASR
Comayagua 27. júla (TASR) - Bývalý honduraský prezident Orlando Hernández, ktorý si v Spojených štátoch odpykával 45-ročný trest odňatia slobody za obchodovanie s drogami, sa v nedeľu vrátil do vlasti. Jeho návrat bol možný vďaka milosti, ktorú mu udelil americký prezident Donald Trump, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
Po prílete súkromným lietadlom na letisko neďaleko hlavného mesta Tegucigalpa Hernández odcestoval na zhromaždenie v meste Comayagua, kde sa pred stovkami svojich podporovateľov poďakoval Trumpovi za milosť.
„Najinformovanejší prezident na svete (Trump) povedal: ‚Preskúmal som to – môj tím a ja sme to podrobne preskúmali – a tu sa spáchala obrovská nespravodlivosť; je to hon na čarodejnice, je to použitie systému spravodlivosti ako politickej zbrane,‘“ citoval Hernández Trumpove slová.
Hernández sa má 3. augusta dostaviť pred súd v Hondurase, aby čelil obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí. Všetky obvinenia pritom popiera a tvrdí, že je obeťou pokračujúceho prenasledovania. Je obvinený z presmerovania dvoch miliónov dolárov z verejných prostriedkov na financovanie svojej prvej prezidentskej kampane.
Hernández viedol Honduras v rokoch 2014-22. Po odchode z funkcie ho vydali do USA, kde ho v roku 2024 odsúdili za pašovanie stoviek ton kokaínu v spolupráci s drogovými kartelmi. Krátko pred prezidentskými voľbami v Hondurase v roku 2025 ho však Trump omilostil a podporil jeho politického spojenca Nasryho Asfuru, ktorý voľby napokon vyhral.
Trumpov zásah vyvolal v Hondurase kritiku a obvinenia zo zasahovania do volieb. Návrat Hernándeza do vlasti pobúril jeho kritikov, ktorí ho označujú za symbol beztrestnosti.
Po prílete súkromným lietadlom na letisko neďaleko hlavného mesta Tegucigalpa Hernández odcestoval na zhromaždenie v meste Comayagua, kde sa pred stovkami svojich podporovateľov poďakoval Trumpovi za milosť.
„Najinformovanejší prezident na svete (Trump) povedal: ‚Preskúmal som to – môj tím a ja sme to podrobne preskúmali – a tu sa spáchala obrovská nespravodlivosť; je to hon na čarodejnice, je to použitie systému spravodlivosti ako politickej zbrane,‘“ citoval Hernández Trumpove slová.
Hernández sa má 3. augusta dostaviť pred súd v Hondurase, aby čelil obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí. Všetky obvinenia pritom popiera a tvrdí, že je obeťou pokračujúceho prenasledovania. Je obvinený z presmerovania dvoch miliónov dolárov z verejných prostriedkov na financovanie svojej prvej prezidentskej kampane.
Hernández viedol Honduras v rokoch 2014-22. Po odchode z funkcie ho vydali do USA, kde ho v roku 2024 odsúdili za pašovanie stoviek ton kokaínu v spolupráci s drogovými kartelmi. Krátko pred prezidentskými voľbami v Hondurase v roku 2025 ho však Trump omilostil a podporil jeho politického spojenca Nasryho Asfuru, ktorý voľby napokon vyhral.
Trumpov zásah vyvolal v Hondurase kritiku a obvinenia zo zasahovania do volieb. Návrat Hernándeza do vlasti pobúril jeho kritikov, ktorí ho označujú za symbol beztrestnosti.