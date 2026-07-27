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Honduraský exprezident sa po Trumpovej milosti vrátil z USA

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Na archívnej snímke z 1. novembra 2021 v Glasgowe hondurský prezident Orlando Hernández hovorí počas otváracieho ceremoniálu klimatickej konferencie COP26 v škótskom Glasgowe. Bývalý honduraský prezident Orlando Hernández, ktorý si v Spojených štátoch odpykával 45-ročný trest odňatia slobody za obchodovanie s drogami, sa v nedeľu 26. júla 2026 vrátil do vlasti. Foto: TASR/AP

Hernández sa má 3. augusta dostaviť pred súd v Hondurase, aby čelil obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí.

Autor TASR
Comayagua 27. júla (TASR) - Bývalý honduraský prezident Orlando Hernández, ktorý si v Spojených štátoch odpykával 45-ročný trest odňatia slobody za obchodovanie s drogami, sa v nedeľu vrátil do vlasti. Jeho návrat bol možný vďaka milosti, ktorú mu udelil americký prezident Donald Trump, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.

Po prílete súkromným lietadlom na letisko neďaleko hlavného mesta Tegucigalpa Hernández odcestoval na zhromaždenie v meste Comayagua, kde sa pred stovkami svojich podporovateľov poďakoval Trumpovi za milosť.

„Najinformovanejší prezident na svete (Trump) povedal: ‚Preskúmal som to – môj tím a ja sme to podrobne preskúmali – a tu sa spáchala obrovská nespravodlivosť; je to hon na čarodejnice, je to použitie systému spravodlivosti ako politickej zbrane,‘“ citoval Hernández Trumpove slová.

Hernández sa má 3. augusta dostaviť pred súd v Hondurase, aby čelil obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí. Všetky obvinenia pritom popiera a tvrdí, že je obeťou pokračujúceho prenasledovania. Je obvinený z presmerovania dvoch miliónov dolárov z verejných prostriedkov na financovanie svojej prvej prezidentskej kampane.

Hernández viedol Honduras v rokoch 2014-22. Po odchode z funkcie ho vydali do USA, kde ho v roku 2024 odsúdili za pašovanie stoviek ton kokaínu v spolupráci s drogovými kartelmi. Krátko pred prezidentskými voľbami v Hondurase v roku 2025 ho však Trump omilostil a podporil jeho politického spojenca Nasryho Asfuru, ktorý voľby napokon vyhral.

Trumpov zásah vyvolal v Hondurase kritiku a obvinenia zo zasahovania do volieb. Návrat Hernándeza do vlasti pobúril jeho kritikov, ktorí ho označujú za symbol beztrestnosti.
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