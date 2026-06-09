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Honduraský parlament zvýšil maximálny trest za femicídu na 60 rokov
Predseda honduraského parlamentu Tomás Zambrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmú život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie.
Autor TASR
Tegucigalpa 9. júna (TASR) - Honduraský parlament sprísnil tresty za úmyselné usmrtenie žien alebo dievčat z dôvodu ich rodu - femicídu - a zvýšil maximálnu sadzbu odňatia slobody na 60 rokov. Maximálny trest bude možné uložiť v tých prípadoch rodovo podmieneného násilia alebo únosov, ktoré sa skončia smrťou obete, uviedol parlament vo vyhlásení, z ktorého vo svojej správe v utorok citovala agentúra AFP.
Predseda honduraského parlamentu Tomás Zambrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmú život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie.
Riaditeľka Centra pre práva žien Regina Fonsecová však upozornila, že problém femicídy sa v Hondurase nevyrieši len sprísňovaním trestov. Podľa nej je dôležitejšie predchádzať vraždám žien a dosiahnuť, aby sa dostali pred súd.
„Zákon, ktorý zvyšuje tresty za skutky, ktoré sa len zriedkavo dostanú pred súd, nám nepomôže,“ upozornila. Dodala, že približne 90 percent týchto prípadov v Hondurase zostáva nepotrestaných.
Parlament na svojom rokovaní zároveň otvoril cestu k vytvoreniu špecializovaných justičných orgánov zameraných na prevenciu. Pracovať by v nich mali výlučne ženy.
Honduras patrí dlhodobo k štátom s najvyšším výskytom femicíd v Latinskej Amerike. Podľa správy Ekonomickej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik mala krajina v roku 2024 najvyššiu mieru týchto prípadov, až 3,1 na 100.000 obyvateľov. O rok neskôr Pozorovateľské centrum pre monitorovanie násilia pri Honduraskej štátnej univerzite evidovalo 262 femicíd. Feministické organizácie uvádzajú, že od začiatku roka 2026 bolo v tomto stredoamerickom štáte zabitých už 116 žien.
Femicída je úmyselné zabitie ženy alebo dievčaťa z dôvodu jej pohlavia, prípadne zabitie, ktoré súvisí s rodovo podmieneným násilím voči ženám, zlými partnerskými vzťahmi, sexuálnym násilím alebo je dôsledkom ich nerovného postavenia v spoločnosti.
Predseda honduraského parlamentu Tomás Zambrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmú život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie.
Riaditeľka Centra pre práva žien Regina Fonsecová však upozornila, že problém femicídy sa v Hondurase nevyrieši len sprísňovaním trestov. Podľa nej je dôležitejšie predchádzať vraždám žien a dosiahnuť, aby sa dostali pred súd.
„Zákon, ktorý zvyšuje tresty za skutky, ktoré sa len zriedkavo dostanú pred súd, nám nepomôže,“ upozornila. Dodala, že približne 90 percent týchto prípadov v Hondurase zostáva nepotrestaných.
Parlament na svojom rokovaní zároveň otvoril cestu k vytvoreniu špecializovaných justičných orgánov zameraných na prevenciu. Pracovať by v nich mali výlučne ženy.
Honduras patrí dlhodobo k štátom s najvyšším výskytom femicíd v Latinskej Amerike. Podľa správy Ekonomickej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik mala krajina v roku 2024 najvyššiu mieru týchto prípadov, až 3,1 na 100.000 obyvateľov. O rok neskôr Pozorovateľské centrum pre monitorovanie násilia pri Honduraskej štátnej univerzite evidovalo 262 femicíd. Feministické organizácie uvádzajú, že od začiatku roka 2026 bolo v tomto stredoamerickom štáte zabitých už 116 žien.
Femicída je úmyselné zabitie ženy alebo dievčaťa z dôvodu jej pohlavia, prípadne zabitie, ktoré súvisí s rodovo podmieneným násilím voči ženám, zlými partnerskými vzťahmi, sexuálnym násilím alebo je dôsledkom ich nerovného postavenia v spoločnosti.