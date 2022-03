Honduraský súd rozhodol o vydaní exprezidenta Hernándeza do USA

Tegucigalpa 17. marca (TASR) - Bývalý prezident Hondurasu Juan Orlando Hernández by mohol byť vydaný do Spojených štátov, kde ho obviňujú zo spolupráce s drogovými kartelmi. O jeho vydaní rozhodol v stredu honduraský súd, exprezident sa však proti verdiktu môže ešte odvolať, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Hernández pred súdom tvrdil, že proti nemu svedčili pašeráci drog, ktorých do USA vydala jeho vláda, a chcú sa mu pomstiť. Sám akékoľvek napojenie na drogové kartely popiera.



Americká prokuratúra tvrdí, že Hernández dostal milióny dolárov od obchodníkov s drogami za poskytovanie ochrany. Údajne kryl aj mexického narkobaróna Joaquina "El Chapa" Guzmána, píše agentúra AFP.



Hernandéza zadržala polícia 15. februára v jeho dome na žiadosť americkej vlády. Prezidentom Hondurasu bol od roku 2014 do 27. januára tohto roku. Jeho brata vlani v USA odsúdili za drogovú trestnú činnosť na doživotie.