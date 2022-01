Hongkončania spisujú petíciu za zvieratá, ktorým pre covid hrozí smrť

Hongkong 19. januára (TASR) - Viac ako 23.000 milovníkov a chovateľov zvierat v Hongkongu podpísalo za jediný deň petíciu proti úradmi nariadenému usmrteniu približne 2000 malých zvierat vrátane škrečkov a činčíl, informovala v stredu agentúra AFP. Zvieratá chcú úrady utratiť v dôsledku nákazy koronavírusom, ktorá sa nedávno potvrdila u niekoľkých hlodavcov v obchode s domácimi zvieratami.



Rozhodnutie hongkonských úradov odsúdila aj Spoločnosť pre prevenciu týrania zvierat (SPCA) a kritizovala ho aj najväčšia miestna opozičná strana, ktorá upozornila, že politika "nerozlišujúceho zabíjania" len "znechutí verejnosť".



"Ak sa v budúcnosti nakazia mačky, psy alebo iné zvieratá, budú tiež cielene 'humánne odstránené'?" napísal na stránke Demokratickej strany na Facebooku Felix Chow, hovorca tejto strany za práva zvierat.



Jedna z obyvateliek Hongkongu v rozhovore pre miestny denník The Standard pripomenula nedávnu narodeninovú oslavu, na ktorej sa covidom nakazili viacerí vládni úradníci. "Zabijú aj všetkých ľudí infikovaných covidom a ich blízke kontakty?," pýtala sa táto chovateľka škrečka. Dodala, že "ak budú zabití všetci ľudia, ktorí sa zúčastnili na (spomínanej) oslave," odovzdá svojho škrečka vláde.



Rozhodnutie hongkonských úradov však má aj niekoľko priaznivcov, upozornila AFP. Napríklad špičkový mikrobiológ a vládny poradca Yuen Kwok-yung ocenil v utorok takéto opatrenie ako "rozhodné" a "rozvážne". V stredu však v rozhovore pre miestny rozhlas priznal, že za tieto slová dostal "niekoľko e-mailov, ktorých autori ho posielali do pekla".



Yuen vysvetlil, že ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a ochrany prírody nemá dostatok zamestnancov na karanténu škrečkov a ich každodenné testovanie, "takže nemali inú možnosť - len takéto nepopulárne rozhodnutie".



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v reakcii na otázku o utratení škrečkov v Hongkongu uviedla, že niektoré druhy zvierat môžu byť infikované koronavírusom a môžu reinfikovať ľudí.



"Toto riziko zostáva nízke, ale je to niečo, čo stále monitorujeme," povedala Maria Van Kerkhove z WHO.



V pondelok bol na koronavírusový variant delta, ktorý je už v Hongkongu v súčasnosti zriedkavý, pozitívne testovaný pracovník prevádzky s názvom Little Boss nachádzajúcej sa v obchodnej štvrti Causeway Bay, kde sa infekcia covidom zistila u 11 škrečkov dovezených pravdepodobne z Holandska.



Zákazníci, ktorí si ich zakúpili v spomínanom obchode po 7. januári, budú musieť podstúpiť povinnú karanténu a taktiež sa budú musieť svojich škrečkov zriecť a dať ich utratiť. Povinne sa budú musieť dať otestovať na covid aj ľudia, ktorí si hlodavcov zaobstarali od 22. decembra. Ak budú mať pozitívny výsledok testu zakúpené zvieratá, budú ich majitelia musieť zostať v izolácii.



Hongkong zároveň pozastaví predaj škrečkov a dovoz malých cicavcov.