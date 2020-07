Advokátska komora je znepokojená v súvislosti s Hongkongom

Hongkong 2. júla (TASR) – Hongkonská advokátska komora vyjadrila "hlboké znepokojenie" v súvislosti so schválením zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



„Hongkonská advokátska komora je hlboko znepokojená obsahom zákona o národnej bezpečnosti i spôsobom, akým bol prijatý," uvádza sa vo vyhlásení tejto organizácie.



Všeobecná formulácia zákona podľa komory oslabuje nezávislé súdnictvo Hongkongu a potláča slobody.



Čínski zákonodarcovia jednohlasne schválili novú právnu normu v utorok a rozhodli, že zákon o národnej bezpečnosti bude zahrnutý do miniústavy Hongkongu.



Tento zákon zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Podľa kritikov zákon o národnej bezpečnosti obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 po viac ako 150 rokoch koloniálnej vlády prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp jedna krajina, dva systémy.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab obvinil v stredu čínsku komunistickú stranu z obmedzovania slobôd v Hongkongu a britské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo čínskeho veľvyslanca.