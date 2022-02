Hongkong bude proti koronavísu očkovať aj deti od troch rokov

Hongkong 14. februára (TASR) - Hongkong v pondelok oznámil, že od utorka začne očkovať proti novému druhu koronavírusu aj deti vo veku od troch rokov – používať bude čínsku vakcínu Sinopharm. TASR prevzala správu z agentúry AP.



V Hongkongu, ktorý má 7,5 milióna obyvateľov, je proti ochoreniu COVID-19 plne zaočkovaných 73 percent dospelej populácie, avšak nižšia miera vakcinácie prevláda u starších ľudí – čo sa týka seniorov nad 70 rokov je zaočkovaných len približne polovica z nich. Momentálne je hospitalizovaných alebo čaká na prijatie do nemocníc vyše 7000 ľudí. Agentúra AFP uvádza, že v Hongkongu do nemocníc posielajú i ľudí, ktorí nemajú nijaké príznaky covidu.



Aktuálna vlna pandémie v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny spôsobená šírením variantu omikron si vyžiadala zavedenie viacerých nových obmedzení vrátane limitov na stretávania sa najviac dvoch domácností. Po 18.00 h je navyše zakázané aj stravovanie sa v reštauráciách. Vstup do nákupných centier a supermarketov budú mať povolené len zaočkované osoby. Kaderníctva, bohoslužobné miesta, ako aj viaceré obchody musia zostať zatvorené. Do začiatku marca budú zatvorené i škôlky a školy – žiaci sa učia z domu už od januára.



Hongkong má podobne ako Čína politiku nulovej tolerancie covidu, čo znamená, že i v prípade potvrdenia len niekoľkých infekcií úrady okrem povinného nosenia rúšok nariaďujú aj karanténu i uzatvorenie celých budov, mestských štvrtí či miest a obcí, kde sa objavili ohniská nákazy. Predstavitelia v Pekingu tvrdia, že nasadenie stratégie "života s vírusom", akú prijali niektoré iné krajiny, by spôsobilo preťaženie hongkonského zdravotníckeho systému. V pondelok dosahovala obsadenosť tamojších nemocníc 90 percent kapacít.



V Hongkongu zaznamenali od vypuknutia pandémie 22.980 prípadov nákazy a 219 súvisiacich úmrtí. V pondelok pribudlo 1347 novoinfikovaných. Od decembra vzhľadom na mimoriadne nákazlivý variant omikron stúpol počet infekcií za niekoľko týždňov o vyše 8000. Pritom ešte do konca roka evidovali v Hongkongu len vyše 12.000 potvrdených prípadov. Tamojší vedci v piatok varovali, že do konca marca by denne mohlo pribúdať až do 28.000 prípadov.