Cathay Pacific v sobotu obnoví lety uzemnených lietadiel A350

Hongkong 4. septembra (TASR) - Hongkonské aerolínie Cathay Pacific od soboty obnovia prevádzku lietadiel Airbus A350 vo svojej flotile. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Aerolínie v pondelok uzemnili všetkých 48 lietadiel tohto typu, pretože let smerujúci do Zürichu sa vrátil do Hongkongu pre "poruchu motora". Kontrola potvrdila, že 15 strojov malo problém s prívodom paliva do motora. Doteraz boli vymenené chybné komponenty na šiestich lietadlách, zvyšných deväť majú opraviť do soboty.



Podľa zdroja agentúry Reuters požiar motora vznikol pre netesnosť palivového systému krátko po štarte lietadla smerujúceho do Zürichu. Posádka ho uhasila a päťročné lietadlo A350-1000 vykonalo dva široké kruhy a palivo vypustilo nad morom. Bezpečne pristálo v Hongkongu asi 75 minút po štarte.



Zdroj uviedol, že išlo o únik v systéme na vstrekovanie paliva do motora Rolls-Royce XWB-97 používaný v type A350-1000. Podľa vyšetrovateľov v Hongkongu sa u iných typov motorov doteraz nezistili žiadne netesnosti.



Airbus A350 je širokotrupé lietadlo na dlhé vzdialenosti s dvoma uličkami, ktoré dokáže prepraviť 300 až 480 cestujúcich. Dodáva sa v dvoch veľkostiach: A350-900 a väčší A350-1000, obe poháňané výhradne motormi Rolls-Royce.



Na celom svete je v prevádzke 88 lietadiel A350-1000, uvádza švajčiarsky poskytovateľ leteckej spravodajskej služby ch-aviation. Ich hlavnými operátormi sú Qatar Airways (24), British Airways (18) a Cathay Pacific (18). V prípade A350-900 je celosvetovo v prevádzke 520 lietadiel.