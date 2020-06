Obyvatelia Hongkongu si pripomenuli prvé výročie masových protestov

Hongkong 12. júna (TASR) - Tisícky obyvateľov Hongkongu vyšli v piatok do ulíc mesta, aby si pripomenuli prvé výročie od začiatku prodemokratických demonštrácií, informovala agentúra AFP.



Demonštranti v piatok skandovali prodemokratické heslá a spievali "Sláva Hongkongu".



Poriadková polícia zhromaždenia vyhlásila za nedovolené zhromažďovanie a porušenie zákazu zhromažďovania sa na verejnosti, ktoré bolo nariadené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Polícia podľa svojich vyjadrení zatkla 35 osôb.



Dňa 9. júna 2019 sa na protestnom pochode v Hongkongu zúčastnilo viac ako milión ľudí, ktorí chceli vyjadriť svoju nespokojnosť so sporným návrhom zákona o extradíciách. Ten by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Protesty v Hongkongu pokračovali počas nasledujúcich siedmich mesiacov. Hongkonské úrady návrh zákona oficiálne stiahli v októbri 2019.



Protestné hnutie rok od začiatku protestov vyzvalo na pokračujúci odpor voči tamojšej vláde a vplyvu Pekingu.



Organizátori masových protestov apelovali na sedem miliónov Hongkončanov, aby bojovali proti čínskej vláde, a to najmä proti zákonu o národnej bezpečnosti, ktorý čínsky parlament schválil na konci mája.



Táto právna norma zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Kritici vrátane mnohých západných krajín sa však obávajú, že zákon spôsobí na území Hongkongu politické utláčanie zo strany pevninskej Číny.