Hongkongského magnáta Jimmyho Laia prepustia na kauciu

Hongkong 23. decembra (TASR) - Hongkonského mediálneho magnáta Jimmyho Laia po 20 dňoch strávených vo väzení prepustia za prísnych podmienok na kauciu. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa stredajšieho rozhodnutia súdu 73-ročný Lai môže opustiť väzenie pod podmienkou, že sa bude zdržiavať výhradne doma. Okrem toho musí vopred uhradiť kauciu vo výške desať miliónov hongkonských dolárov (zhruba 1,3 milióna amerických dolárov). Podľa agentúry AFP tiež nesmie zverejňovať príspevky na sociálnych sieťach, vydávať vyhlásenia, hovoriť s médiami či stretávať sa s predstaviteľmi zahraničných spoločností a diplomatických misií, ktoré sú považované za "nepriateľské voči Číne".



Laia zatkli začiatkom decembra v súvislosti s obvineniami z podvodu. Tie sa týkajú prenájmu budovy jeho novín Apple Daily, ktoré sú najčítanejším denníkom v Hongkongu a patria medzi tvrdých kritikov čínskeho režimu.



Obžalovali ho 11. decembra na základe čínskeho bezpečnostného zákona z "tajnej dohody s cudzou krajinou alebo s vonkajšími elementmi za účelom ohroziť národnú bezpečnosť". V prípade usvedčenia mu hrozí až doživotné väzenie. Pojednávanie má pokračovať 16. apríla, píše DPA.



Prodemokratický kritik čínskej vlády Jimmy Lai (v čínštine Li Č'-jing) je zatiaľ štvrtou osobou obžalovanou na základe nového bezpečnostného zákona, ktorý je platný od 30. júna. Ďalším obžalovaným je 19-ročný aktivista, ktorý údajne na sociálnych sieťach podporoval myšlienku odtrhnutia Hongkongu od Číny. Štvoricu obžalovaných uzatvárajú protestujúci, ktorý na motorke vrazil do skupiny policajtov na prodemokratickej demonštrácii, a muž, ktorý opakovane vykrikoval na políciu prodemokratické slogany.



Hromadné protivládne demonštrácie v Hongkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, sa pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.