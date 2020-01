Na novoročný prodemokratický pochod v Honkongu prišiel milión ľudí

Hongkong 1. januára (TASR) - Viac ako milión ľudí sa valilo v stredu ulicami Hongkongu počas novoročného prodemokratického pochodu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na organizátorov.



Podľa Občianskeho frontu pre ľudské práva (CHRF) počet účastníkov zrejme prevýšil 1,03 milióna účastníkov pochodu, ktorý sa konal 9. júna minulého roku. Tento mohutný pochod vtedy odštartoval v Hongkongu, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, vlnu protivládnych protestov.



Úrady prinútili organizátorov ukončiť stredajší pochod skôr, ako bolo plánované, po tom, ako došlo k potýčkam medzi demonštrantmi z tvrdého jadra a políciou.



Novoročný pochod totiž vyústil do chaotických scén, keď polícia zasiahla niekoľkokrát voči davu slzotvorným plynom. Niektorí protestujúci hádzali zápalné bomby, informovala agentúra Reuters.



Násilie prepuklo počas prevažne pokojného pochodu občanov. Úrady informovali, že päť osôb zatkli pre podozrenie z ničenia presklených dverí a bankomatov na budove banky. Práve banky a podniky prepojené s pevninskou Čínou sú častým terčom tvrdého jadra protestujúcich, pripomína agentúra AP.



Účastníci pochodu niesli transparenty vyzývajúce na ďalší boj za nezávislosť a oslobodenie Hongkongu.



Prodemokratickí demonštranti na začiatku protestov v júni pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".