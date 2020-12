Na základe bezpečnostného zákona obžalovali magnáta Jimmyho Laia

Hongkong 11. decembra (TASR) - Hongkonského mediálneho magnáta Jimmyho Laia v piatok obžalovali na základe čínskeho bezpečnostného zákona. Informovala o tom agentúra AFP.



Prodemokratický kritik čínskej vlády Jimmy Lai (v čínštine Li Č'-jing) je obžalovaný z "tajnej dohody s cudzou krajinou alebo s vonkajšími elementmi za účelom ohroziť národnú bezpečnosť", píše sa vo vyhlásení tamojšej polície. Hrozí mu až doživotný trest odňatia slobody. Lai sa pred súd v tejto veci postaví v sobotu, dodala polícia.



Lai je len štvrtou osobou obžalovanou na základe nového bezpečnostného zákona, ktorý je platný od 30. júna. Ďalším obžalovaným je 19-ročný aktivista, ktorý údajne na sociálnych sieťach podporoval myšlienku odtrhnutia Hongkongu od Číny. Štvoricu obžalovaných uzatvárajú protestujúci, ktorý na motorke vrazil do skupiny policajtov na prodemokratickej demonštrácii, a muž, ktorý opakovane vykrikoval na políciu prodemokratické slogany.



Laia (73) zatkli minulý týždeň v súvislosti s obvineniami z podvodu. Tie sa týkajú prenájmu budovy jeho novín Apple Daily, ktoré sú najčítanejším denníkom v Hongkongu a patria medzi tvrdých kritikov čínskeho režimu. Súd vtedy odmietol zaplatenie kaucie a Lai preto zostáva vo väzbe až do súdneho procesu v tejto kauze do apríla budúceho roka.



Lai bol zadržaný aj v auguste tohto roka na základe sporného zákona o národnej bezpečnosti. Polícia ho vtedy zadržala pre obvinenie z tajnej dohody so zahraničnými silami, pričom prehľadala aj sídlo Apple Daily.



Hromadné protivládne protesty sa v Hongkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.