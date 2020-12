Na základe nového bezpečnostného zákona odsúdili v Hongkongu aktivistu

Hongkong 29. decembra (TASR) – Na štyri mesiace väzenia odsúdil v utorok súd v Hongkongu tamojšieho prodemokratického aktivistu Tonyho Chunga za zneuctenie štátnej vlajky a nezákonné zhromažďovanie. Informovala o tom agentúra AFP.



Chung sa tak stal prvou verejne politicky činnou osobou, ktorá bola odsúdená na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Ten umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou.



Zneuctenia čínskej vlajky sa mal Chung (po čínsky Chung Jung-čcheng) dopustiť tým, že počas protestov v máji 2019 pred budovou hongkonského parlamentu ju vytrhol pročínskemu demonštrantovi a hodil na zem.



Chung je takisto obvinený z podpory odtrhnutia Hongkongu od Číny, prania špinavých peňazí a plánovaného zverejnenia protištátnych materiálov. Za tieto obvinenia, ktoré boli voči nemu vznesené 29. októbra, mu hrozí trest odňatia slobody od desiatich rokov až po doživotie. Termín pojednávania v tejto veci je naplánovaný na 7. januára.



Tonyho Chunga spolu s ďalšími dvoma aktivistami vo veku 16 a 17 rokov polícia zadržala koncom októbra predtým, ako sa na miestnom americkom konzuláte pokúsil požiadať o azyl v USA. Odvtedy sa Chung nachádza vo väzbe.



Hromadné protivládne protesty proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu sa pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona. Previnilcom hrozia tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.