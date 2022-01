Hongkong nariadil kvôli covidu likvidáciu 2000 zvierat

Hongkong 18. januára (TASR) – V Hongkongu bude humánnym spôsobom usmrtených približne 2000 malých zvierat vrátane škrečkov a činčíl. Stane sa tak po tom, čo bola u niekoľkých hlodavcov v obchode s domácimi zvieratami potvrdená nákaza koronavírusom. Informovali o tom v utorok agentúry AP a AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



V pondelok bol na koronavírusový variant delta, ktorý je v Hongkongu v súčasnosti už zriedkavý, pozitívne testovaný pracovník prevádzky s názvom Little Boss nachádzajúcej sa v obchodnej štvrti Causeway Bay, kde sa u 11 škrečkov dovezených pravdepodobne z Holandska zistila infekcia covidom.



Hoci hongkonskí predstavitelia konštatovali, že neexistujú dôkazy, že domáce zvieratá dokážu koronavírus preniesť na ľudí, z preventívnych dôvodov budú musieť zákazníci, ktorí si ich zakúpili v spomínanom obchode po 7. januári, podstúpiť povinnú karanténu a taktiež sa budú musieť svojich škrečkov zriecť a dať ich utratiť.



Povinne sa budú musieť dať otestovať na covid i ľudia, ktorí si hlodavcov zaobstarali od 22. decembra. Ak budú mať pozitívny výsledok testu zakúpené zvieratá, budú musieť ich majitelia zostať v izolácii.



Hongkong tiež pozastaví predaj škrečkov a dovoz malých cicavcov, uviedli predstavitelia rezortu poľnohospodárstva, rybolovu a ochrany prírody. Šéf tohto rezortu vyzval ľudí, ktorí vlastnia škrečky, aby s nimi nechodili von a po kontakte so zvieratami a ich potravou si umývali ruky.



Usmrtených bude približne 1000 malých zvierat z predajne Little Boss a jeho skladu a ďalších 1000 z iných obchodov v Hongkongu. Zdravotnícke úrady nariadili karanténu pre zhruba 150 ľudí, ktorí obchod Little Boss navštívili a rovnako pre vyše 20 zamestnancov skladu. Zároveň musia byť dočasne zatvorené všetky obchody s domácimi zvieratami v Hongkongu, ktoré škrečky predávajú.