Hongkong nezasiahne do procesu s krajanmi, ktorí chceli utiecť

Hongkong 14. septembra (TASR) - Hongkonská vláda odmieta zasahovať do procesu v súvislosti so zatknutím 12 Hongkončanov, ktorých koncom augusta zadržali čínske úrady pri pokuse ilegálne sa preplaviť na Taiwan. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Podľa hongkonskej vlády, ktorá odmieta prosby o pomoc rodín zadržaných, spadá tento trestný čin pod jurisdikciu pevninskej Číny.



"Relevantný trestný čin patrí do jurisdikcie pevninskej Číny a vláda jej autonómneho územia to rešpektuje, pričom nebude zasahovať do opatrení týkajúcich sa presadzovania práva," vyhlásila vláda Hongkongu. Podľa úradov je táto skupina v Hongkongu podozrivá zo spáchania rôznych trestných činov.



Čína v nedeľu označila skupinu zadržaných za "separatistov".



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová však na Twitteri napísala, že toto zatknutie je "ďalším príkladom zhoršenia situácie v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Hongkongu". Vyzvala tiež čínske orgány, aby pre zatknutých "zabezpečili spravodlivý proces".



Skupinu 12 Hongkončanov zadržala čínska pobrežná stráž 23. augusta pri pobreží juhočínskej provincie Kuang-tung. K ich zadržaniu došlo zhruba dva mesiace po tom, ako Čína koncom júna uviedla do platnosti zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu.



Tento zákon vyvolal obavy medzi hongkonskými prodemokratickými aktivistami a takisto si vyslúžil kritiku zo strany viacerých zahraničných predstaviteľov.



Podľa kritikov táto zákonná norma obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala toto územie pod svoju správu. Bývalá britská kolónia sa vtedy stala autonómnym územím Číny na základe princípu "jedna krajina, dva systémy".